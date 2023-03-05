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Сильнейшие - на поле. Клоп и Тен Хаг определились с составами на центральный матч тура АПЛ
Стартовые составы на матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 марта, состоится центральный матч 26 тура английской Премьер лиги, в котором "Ливерпуль" примет на своем поле "Манчестер Юнайтед".
Юрген Клопп и Эрик Тег Хаг определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Стоит отметить, что главные звезды обеих команд появятся на поле с первых минут.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дайк, Робертсон, Фабиньо, Гендерсон, Эллиотт, Салах, Гакпо, Нуньес.
???? #LIVMUN TEAM NEWS ????— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2023
Our line-up to take on Manchester United today ????
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан, Лисандро, Шоу, Каземиро, Фред, Антони, Бруну, Рэшфорд, Вегорст
???? BRING ON UNITED! ????#MUFC || #LIVMUN— Manchester United (@ManUtd) March 5, 2023
Напомним, матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" стартует в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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