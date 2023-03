Сильнейшие - на поле. Клоп и Тен Хаг определились с составами на центральный матч тура АПЛ

Сегодня, 5 марта, состоится центральный матч 26 тура английской Премьер лиги, в котором "Ливерпуль" примет на своем поле "Манчестер Юнайтед".

Юрген Клопп и Эрик Тег Хаг определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Стоит отметить, что главные звезды обеих команд появятся на поле с первых минут.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дайк, Робертсон, Фабиньо, Гендерсон, Эллиотт, Салах, Гакпо, Нуньес.

Our line-up to take on Manchester United today ????