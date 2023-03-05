Челси хочет вернуть Абрахама. Клубу придется выложить серьезные деньги

Лондонский "Челси" хочет усилить линию нападения в летнее трансферное окно, подписав своего воспитанника Тэмми Абрахама, который ныне выступает в составе римской "Ромы. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации издания, "синие" не потеряли интерес к форварду даже после смены владельцев. Отмечается, что у "Челси" есть опция выкупа футболиста за 80 миллионов евро, которую можно активировать уже этим летом.

Как сообщает источник, помимо "Челси" на футболиста сборной Англии также претендует "Манчестер Юнайтед", которому нужен забивной центральный форвард после ухода Роналду в "Аль-Наср".

Напомним, Абрахам является воспитанником лондонского клуба и провел в системе "синих" пять лет - в период с 2016 по 2021.