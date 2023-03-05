Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в АПЛ. Он обошел Фаулера

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах благодаря своим голам в ворота "Ман Юнайтед" стал лучшим бомбардиром месиссайдцев в английской Премьер-лиге.

В игре против МЮ египтянин оформил дубль. Второй результативный удар стал для него 129-м в составе "красных" в 205 матчах АПЛ. Это клубный рекорд. 128 голов остается у Робби Фаулера.

Напомним, что сегодня "Ливерпуль" одержал разгромную победу над МЮ со счётом 7:0. Кроме Салаха, дубли также оформили Гакпо и Нуньес, а один гол на свой счет записал Фирмино.