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Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в АПЛ. Он обошел Фаулера

Англия
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Легенда мерсисайдцев

Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в АПЛ. Он обошел Фаулера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах благодаря своим голам в ворота "Ман Юнайтед" стал лучшим бомбардиром месиссайдцев в английской Премьер-лиге.

В игре против МЮ египтянин оформил дубль. Второй результативный удар стал для него 129-м в составе "красных" в 205 матчах АПЛ. Это клубный рекорд. 128 голов остается у Робби Фаулера.

Напомним, что сегодня "Ливерпуль" одержал разгромную победу над МЮ со счётом 7:0. Кроме Салаха, дубли также оформили Гакпо и Нуньес, а один гол на свой счет записал Фирмино.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед
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