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Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в АПЛ. Он обошел Фаулера
Легенда мерсисайдцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах благодаря своим голам в ворота "Ман Юнайтед" стал лучшим бомбардиром месиссайдцев в английской Премьер-лиге.
В игре против МЮ египтянин оформил дубль. Второй результативный удар стал для него 129-м в составе "красных" в 205 матчах АПЛ. Это клубный рекорд. 128 голов остается у Робби Фаулера.
Напомним, что сегодня "Ливерпуль" одержал разгромную победу над МЮ со счётом 7:0. Кроме Салаха, дубли также оформили Гакпо и Нуньес, а один гол на свой счет записал Фирмино.
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