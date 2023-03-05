МЮ в этом сезоне ни разу не выиграл у команд Большой шестерки АПЛ на выезде

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде" разгромно проиграл "Ливерпулю" – 0:7.

Таким образом, команда Эрика тен Хага в этом сезоне ни разу не выиграла на выезде у команд "Большой шестерки" АПЛ.

Поражение от "Манчестер Сити" – 3:6

Ничья из "Челси" - 1:1

Поражение от "Арсенала" - 2:3

Поражение от "Ливерпуля" – 0:7

После этого тура "красные дьяволы" занимают 3-е место в турнирной таблице английского первенства.