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МЮ в этом сезоне ни разу не выиграл у команд Большой шестерки АПЛ на выезде
Подопечные тен Хага пропустили 17 мячей!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде"
Таким образом, команда Эрика тен Хага в этом сезоне ни разу не выиграла на выезде у команд "Большой шестерки" АПЛ.
- Поражение от "Манчестер Сити" – 3:6
- Ничья из "Челси" - 1:1
- Поражение от "Арсенала" - 2:3
- Поражение от "Ливерпуля" – 0:7
После этого тура "красные дьяволы" занимают 3-е место в турнирной таблице английского первенства.
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Источник:WhoScored
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