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МЮ в этом сезоне ни разу не выиграл у команд Большой шестерки АПЛ на выезде

Англия
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Подопечные тен Хага пропустили 17 мячей!

МЮ в этом сезоне ни разу не выиграл у команд Большой шестерки АПЛ на выезде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде" разгромно проиграл "Ливерпулю" – 0:7.

Таким образом, команда Эрика тен Хага в этом сезоне ни разу не выиграла на выезде у команд "Большой шестерки" АПЛ.

  • Поражение от "Манчестер Сити" – 3:6
  • Ничья из "Челси" - 1:1
  • Поражение от "Арсенала" - 2:3
  • Поражение от "Ливерпуля" – 0:7

После этого тура "красные дьяволы" занимают 3-е место в турнирной таблице английского первенства.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
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