  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Черный день для МЮ. Поражение от Ливерпуля - самое крупное в истории команды в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черный день для МЮ. Поражение от Ливерпуля - самое крупное в истории команды в АПЛ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

"Ливерпуль" забил семь безответных мячей в ворота Де Хеа

Черный день для МЮ. Поражение от Ливерпуля - самое крупное в истории команды в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче 26 тура английской Премьер лиги "Ливерпуль" смял "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде", забив в ворота Давида Де Хеа семь безответных голов.

Данный матч точно надолго запомнят фанаты "красных дьяволов". Поражение на "Энфилде" вошло в историю МЮ, как самое крупное в истории команды в АПЛ.

Помимо матча с "Ливерпулем", в истории "Манчестер Юнайтед" было еще два крупных поражения в АПЛ, которые уже не на вершине списка - 1:6 от "Тоттенхэма" в 2020 и 1:6 от "Манчестер Сити" в 2011.

Стоит отметить, что в последний раз "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение с разницей в 7 мячей в матче против «Вулверхэмптона» со счетом 7:0 в декабре 1931 года (в Дивизионе 1).

Это третий раз, когда они пропустили 7 голов в игре против «Ливерпуля» (первый раз с 1908 года), но это самое тяжелое поражение из трех.

Ранее сообщалось, что во время матча с "Манчестер Юнайтед" Салах стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в АПЛ. Он обошел легендарного Робби Фаулера.

По теме
yellow-arrow
Тен Хаг - о поражении от Ливерпуля: Очевидно, что я злой, но это проверка реальностью
yellow-arrow
Знакомо. Шахтер отреагировал на победу Ливерпуля над МЮ 7:0
yellow-arrow
МЮ в этом сезоне ни разу не выиграл у команд Большой шестерки АПЛ на выезде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде