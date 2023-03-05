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Черный день для МЮ. Поражение от Ливерпуля - самое крупное в истории команды в АПЛ
"Ливерпуль" забил семь безответных мячей в ворота Де Хеа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В центральном матче 26 тура английской Премьер лиги "Ливерпуль" смял "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде", забив в ворота Давида Де Хеа семь безответных голов.
Данный матч точно надолго запомнят фанаты "красных дьяволов". Поражение на "Энфилде" вошло в историю МЮ, как самое крупное в истории команды в АПЛ.
Помимо матча с "Ливерпулем", в истории "Манчестер Юнайтед" было еще два крупных поражения в АПЛ, которые уже не на вершине списка - 1:6 от "Тоттенхэма" в 2020 и 1:6 от "Манчестер Сити" в 2011.
7️⃣ - Manchester United's biggest defeats in Premier League history— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 5, 2023
Liverpool - United: 7-0 (????)
United - Tottenham Hotspur: 1-6 (October 2020)
United - Manchester City: 1-6 (October 2011)#LIVMUN #PremierLeague
Стоит отметить, что в последний раз "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение с разницей в 7 мячей в матче против «Вулверхэмптона» со счетом 7:0 в декабре 1931 года (в Дивизионе 1).
Это третий раз, когда они пропустили 7 голов в игре против «Ливерпуля» (первый раз с 1908 года), но это самое тяжелое поражение из трех.
???? The last time Man Utd suffered a defeat by a 7-goal margin was 7-0 at Wolves in December 1931 (in Division 1)— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 5, 2023
It is the 3rd time they have conceded 7 goals in a game against Liverpool (1st time since 1908) but is the heaviest defeat of the 3 pic.twitter.com/fjqqNSLbjU
Ранее сообщалось, что во время матча с "Манчестер Юнайтед" Салах
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