Черный день для МЮ. Поражение от Ливерпуля - самое крупное в истории команды в АПЛ

В центральном матче 26 тура английской Премьер лиги "Ливерпуль" смял "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде", забив в ворота Давида Де Хеа семь безответных голов.

Данный матч точно надолго запомнят фанаты "красных дьяволов". Поражение на "Энфилде" вошло в историю МЮ, как самое крупное в истории команды в АПЛ.

Помимо матча с "Ливерпулем", в истории "Манчестер Юнайтед" было еще два крупных поражения в АПЛ, которые уже не на вершине списка - 1:6 от "Тоттенхэма" в 2020 и 1:6 от "Манчестер Сити" в 2011.

Стоит отметить, что в последний раз "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение с разницей в 7 мячей в матче против «Вулверхэмптона» со счетом 7:0 в декабре 1931 года (в Дивизионе 1).

Это третий раз, когда они пропустили 7 голов в игре против «Ливерпуля» (первый раз с 1908 года), но это самое тяжелое поражение из трех.

