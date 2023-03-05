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Знакомо. Шахтер отреагировал на победу Ливерпуля над МЮ 7:0

Англия
(1 голосов)

Два ярких разгрома за один день

Знакомо. Шахтер отреагировал на победу Ливерпуля над МЮ 7:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" в своем англоязычном твиттере отреагировал на победу "Ливерпуля" над МЮ.

"Горняки" запостили смайл "рукопожатие", намекая на похожий результат матчей с участием дончан и мерсисайдцев сегодня.

Напомним, что "горняки" сегодня несколькими часами ранее уничтожили "Металлист 1925" в матче чемпионата Украины со счетом 7:0. А позже с таким же результатом мерсисайдцы разбили "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Шахтер (Донецк) Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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