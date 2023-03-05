Знакомо. Шахтер отреагировал на победу Ливерпуля над МЮ 7:0

Донецкий "Шахтер" в своем англоязычном твиттере отреагировал на победу "Ливерпуля" над МЮ.

"Горняки" запостили смайл "рукопожатие", намекая на похожий результат матчей с участием дончан и мерсисайдцев сегодня.