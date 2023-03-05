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Знакомо. Шахтер отреагировал на победу Ливерпуля над МЮ 7:0
Два ярких разгрома за один день
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" в своем англоязычном твиттере отреагировал на победу "Ливерпуля" над МЮ.
"Горняки" запостили смайл "рукопожатие", намекая на похожий результат матчей с участием дончан и мерсисайдцев сегодня.
Shakhtar ???? Liverpoolhttps://t.co/iXmHIM3QSl https://t.co/UTKxVnAirY— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 5, 2023
Напомним, что "горняки" сегодня несколькими часами ранее
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