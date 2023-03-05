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Тен Хаг - о поражении от Ливерпуля: Очевидно, что я злой, но это проверка реальностью

Англия
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Болезненный урок для всего клуба

Тен Хаг - о поражении от Ливерпуля: Очевидно, что я злой, но это проверка реальностью

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче 26 тура английской Премьер лиги "Ливерпуль" смял "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде", забив в ворота Давида Де Хеа семь безответных голов.

Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг подвел итоги проигранного матча, раскритиковав свою команду:

"Мы хорошо сыграли в первом тайме, была только одна организационная ошибка перед перерывом. Во втором тайме это были уже просто не мы. Это не наши стандарты, мы не играли как команда, это было непрофессионально. Да, очевидно, что я злой", - цитирует Тен Хага издание BBC.

Также, наставник удивлен столь слабой игрой своей команды в матче против "Ливерпуля". Говорит, что в последние месяцы МЮ имел дух победителей:

"Я удивлен, потому что в последние несколько недель и месяцев команда была стойкой и имела дух победителей. Во втором тайме сегодня этого не было. Мы не придерживались плана и не выполнили свою работу, - добавил тренер.

Тен Хаг извинился перед фанатами своей команды, заверив тех, что команда постарается вернуться к победам уже в следующих матчах:

"Мы не возвращались назад – и это было непрофессионально. Раньше мы уже демонстрировали, что можем прийти в норму. Это было после "Брентфорда" и "Манчестер Сити". Это большая неудача, такой результат недопустим. Я очень разочарован. Это проверка реальностью, нам нужно становиться сильнее", - подытожил Тен Хаг.

Ранее мы писали, что поражение от "Ливерпуля" стало для "Манчестер Юнайтед" самым крупным в истории клуба в АПЛ.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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