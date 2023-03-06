Ливерпуль рвется в ТОП-4 – на Энфилде МЮ выгреб за непрофессионализм. Аудиомнение #196

Обсуждаем поединок между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Почему команда Севен Хага развалилась? Как болельщик чуть не сломал игрока "Ливерпуля"? Почему Фернандеш перестал влиять на игру "Юнайтед"? Оценка пути "дьяволов" к Кубку лиги, очередная ошибка Алиссона, которая могла все перечеркнуть, дуэль Антони и Гакпо как квинтэссенция матча и куча интересной статистики – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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