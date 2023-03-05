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Рой Кин: Если бы меня победилии 7-0, я бы пропал без вести на несколько месяцев
Экс-хавбек "МЮ" про погром от "Ливерпуля"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин прокомментировал
"Если бы меня победили 6-0 или 7-0, я бы спрятался. Я бы пропал без вести на несколько месяцев. Это действительно стыдно.
Шокирующий день. Гол сразу после перерыва и игра закончилась. Опытные игроки были растеряны, не проявляли никаких лидерских качеств. Голы, которые забил "Ливерпуль", были шокирующими. Трудный день для "Юнайтед."
Слава Богу, я никогда не проигрывал за "МЮ" с таким счетом. Игрокам будет стыдно за свою игру. Когда ситуация стала тяжелой, они пропали без вести", – рассказал Кин.
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