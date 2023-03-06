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Клопп - о разгроме МЮ: Это был толчок, которого мы хотели

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Тренер доволен игрой своих подопечных

Клопп - о разгроме МЮ: Это был толчок, которого мы хотели

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями после крупной победы над "Манчестер Юнайтед" (7:0) в матче 26-го тура АПЛ.

"У меня нет слов. Зрелищный футбольный матч, выдающийся. Мы играли в топовый футбол против команды, которая находится в хорошей форме.

Второй тайм был очень классным, концовка тоже. Это футбол, такое может случиться.

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Это толчок, которого мы хотели, он направляет на верный путь. Каждый должен знать, что мы все еще здесь. Этого не было заметно в течение определенного периода времени, но сегодня мы показали, какими можем быть.

129 голов Салаха – это безумие. Невероятное число, он особенный игрок, очень ценим его. В будущем люди будут вспоминать это и думать: "Вау, мы были свидетелями чего-то действительно уникального", – приводит слова Клоппа BBC.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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