Клопп - о разгроме МЮ: Это был толчок, которого мы хотели

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями после крупной победы над "Манчестер Юнайтед" (7:0) в матче 26-го тура АПЛ.

"У меня нет слов. Зрелищный футбольный матч, выдающийся. Мы играли в топовый футбол против команды, которая находится в хорошей форме.

Второй тайм был очень классным, концовка тоже. Это футбол, такое может случиться.