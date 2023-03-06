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Клопп - о разгроме МЮ: Это был толчок, которого мы хотели
Тренер доволен игрой своих подопечных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями после крупной победы над "Манчестер Юнайтед" (7:0) в матче 26-го тура АПЛ.
"У меня нет слов. Зрелищный футбольный матч, выдающийся. Мы играли в топовый футбол против команды, которая находится в хорошей форме.
Второй тайм был очень классным, концовка тоже. Это футбол, такое может случиться.
Это толчок, которого мы хотели, он направляет на верный путь. Каждый должен знать, что мы все еще здесь. Этого не было заметно в течение определенного периода времени, но сегодня мы показали, какими можем быть.
129 голов Салаха – это безумие. Невероятное число, он особенный игрок, очень ценим его. В будущем люди будут вспоминать это и думать: "Вау, мы были свидетелями чего-то действительно уникального", – приводит слова Клоппа BBC.
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