Фанаты Ливерпуля скандировали имя Роналду во время матча с МЮ

В воскресенье, 5 марта, состоялся матч 26-го тура АПЛ, в котором "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0. Однако поединок запомнился не только цифрами на табло.

По ходу игры болельщики "мерсисайдцев" скандировали имя бывшего форварда "красных дьяволов" Криштиану Роналду. Фанаты "Ливерпуля" на Энфилде использовали кричалку "VIVA Ronaldo"

Роналду покинул "МЮ" в ноябре прошлого года. Заметим, что одной из причин ухода Криштиану из стана "манкунианцев" стал конфликт с главным тренером команды Эриком тен Хагом. В настоящее время 38-летний португалец выступает за саудовский "Аль-Наср".

Liverpool fans chanting “Viva Ronaldo” in front of Eric Tan Hag.



Karma for disrespecting Cristiano Ronaldo.



pic.twitter.com/VVYoqlj013