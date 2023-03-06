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Фанаты Ливерпуля скандировали имя Роналду во время матча с МЮ

Англия
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Потроллили тен Хага

Фанаты Ливерпуля скандировали имя Роналду во время матча с МЮ

Фото: https://twitter.com/AlNassrFC_EN

Новина українською

В воскресенье, 5 марта, состоялся матч 26-го тура АПЛ, в котором "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0. Однако поединок запомнился не только цифрами на табло.

По ходу игры болельщики "мерсисайдцев" скандировали имя бывшего форварда "красных дьяволов" Криштиану Роналду. Фанаты "Ливерпуля" на Энфилде использовали кричалку "VIVA Ronaldo"

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Роналду покинул "МЮ" в ноябре прошлого года. Заметим, что одной из причин ухода Криштиану из стана "манкунианцев" стал конфликт с главным тренером команды Эриком тен Хагом. В настоящее время 38-летний португалец выступает за саудовский "Аль-Наср".

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В статье: Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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