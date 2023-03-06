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Ньюкасл интересуется Тирни. Арсенал хочет 30 млн фунтов

Англия
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Защитник в этом сезоне проиграл конкуренцию Зинченко

Ньюкасл интересуется Тирни. Арсенал хочет 30 млн фунтов

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Защитник "Арсенала" Киран Тирни стал трансферной целью "Ньюкасла", сообщает The Telegraph.

"Сорокам" нужен левый защитник, при этом главный тренер Эдди Хау является давним поклонником Кирана.

Источник пишет о том, что возможный трансфер может стоить "Ньюкаслу" порядка 30 млн фунтов.

Напомним, что контракт 25-летнего Тирни рассчитан до лета 2026 года.

Киран в текущем сезоне провел за "канониров" 26 матчей (1 гол, 1 ассит), но в АПЛ чаще выходил на замену, проиграв конкуренцию Александру Зинченко.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ньюкасл Киран Тирни
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Источник:
The Telegraph

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