Ньюкасл интересуется Тирни. Арсенал хочет 30 млн фунтов

Защитник "Арсенала" Киран Тирни стал трансферной целью " Ньюкасла ", сообщает The Telegraph.

"Сорокам" нужен левый защитник, при этом главный тренер Эдди Хау является давним поклонником Кирана.

Источник пишет о том, что возможный трансфер может стоить "Ньюкаслу" порядка 30 млн фунтов.

Напомним, что контракт 25-летнего Тирни рассчитан до лета 2026 года.

Киран в текущем сезоне провел за "канониров" 26 матчей (1 гол, 1 ассит), но в АПЛ чаще выходил на замену, проиграв конкуренцию Александру Зинченко.