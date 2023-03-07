АПЛ. Брентфорд взял три очка в игре с Фулхэмом

“Брентфорд” не проигрывает в чемпионате Англии уже 12 матчей подряд. Это самая продолжительная серия среди всех команд АПЛ. После 24 туров у “пчел” 38 очков и борьбе за выживание говорить не приходится. Напротив – “Брентфорд” может вмешаться в распределение еврокубковых мест.

Победа над “Фулхэмом” получилась более убедительной, чем это может показаться по итоговому счету. “Брентфорд” начал игру очень мощно, и еще до первого своего гола на шестой минуте мог забивать дважды: Мбемо не попал по воротам с пары метров после прострела, а затем пробил в штангу с штрафного. Гол был делом времени и его забил центрбек Пиннок. Угловой, атака вторым темпом, Пиннок получил мяч с двадцати метров, удар, рикошет от Рима, и Лено не успел должным образом среагировать.

Затем в каркас ворот отправил мяч и Тоуни, и тоже со штрафного. После стартового натиска и забитого гола “Брентфорд” отдал мяч “Фулхэму”, но у команды Марку Силвы ничего не получалось в атаке.

Гол в ответ был забит из ниоткуда. Дамсгор привез глупый фол, Перейра со штрафного отправил мяч в перекладину, а на добивании был Соломон. Пятый гол экс-вингера “Шахтера” в последних пяти матчах.

В конце тайма арбитр Энтони Тейлор пожалел гостей, не дав вторую желтую карточку за срыв атаки опорнику Лукичу, которому сегодня мало удавалось заменять дисквалифицированного Палинью, одного из лидеров “Фулхэма”. Но Тэйлор был беспощаден в эпизоде на 52-й минуте, когда Диоп случайно ударил Йенсена в своей штрафной. Когда в ворота соперника “Брентфорда” ставится пенальти, а на поле остается Тоуни, это всегда гол. Форвард “Брентфорда” забил все свои 22 одиннадцатиметровых за “пчел”, десять из них в АПЛ.

Второй тайм проходил практически без моментов, только Тоуни едва не оформил дубль ударом с центра поля. Оба тренера провели замены, и сыграла лавка запасных “Брентфорда”. Зимний новичок Кевин Шаде прекрасно разобрался в штрафной и выкатил мяч под удар Йенсену.

Тэйлор добавил к матчу восемь минут, хотя все уже было понятно, но не все игроки “Фулхэма” собирались просто доигрывать поединок. На 90+9 минуте Перейра пробил с 25 метров, Райя отбил мяч перед собой, на добивании был Карлос Винисиус.

3:2 – “Фулхэм” проигрывает впервые с 23 января. Команда Марку Силвы остается на седьмом месте с 39 очками, но у “дачников” 26 сыгранных матчей, а у восьмого и девятого “Брайтона” и “Брентфорда” (по 38 очков) 23 и 24 поединка соответственно.

Чемпионат Англии, 26-й тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”, 17025 зрителей

“Брентфорд” – “Фулхэм” 3:2

Голы: Пиннок 6, Тоуни 53 (пен.), Йенсен 85 – Соломон 39, Винисиус 90+9

“Брентфорд”: Райя – Хики (Расмуссен 90+1), Пиннок, Ми, Генри – Дамсгор (Янельт 76), Нергор, Йенсен – Мбемо (Дасилва 90+1), Тоуни, Висса (Шаде 77)

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Диоп, Тете (Соареш 83) – Лукич (Декордова-Рид 75), Харрисон Рид – Соломон (Уилсон 75), Перейра, Виллиан (Винисиус 83) – Митрович

Предупреждения: Виллиан 25, Лукич 35, Митрович 61