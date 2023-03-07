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Поттер: Пулишич уже с командой, Канте еще слишком рано до возвращения

Англия
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Решение по поводу Риса Джеймса будет принято сегодня

Поттер: Пулишич уже с командой, Канте еще слишком рано до возвращения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде.

"Кристиан Пулишич в команде. Он тренируется и хорошо выглядит. Относительно Риса Джеймса мы примем решение завтра (комментарий 6 марта - прим.).

Для Н'Голо Канте еще слишком рано. У него было две полноценные тренировки, но он хорошо выглядит. Мы собираемся продолжить этот прогресс.

У него давно не было игрового времени. Ему необходимо поработать с группой на полной тренировке, а затем нам нужно увеличить его количество минут. В ближайшее время он не сможет играть весь матч, но тот факт, что он тренируется и приближается, вдохновляет всех", - сказал Поттер.

Кристиан Пулишич получил травму колена в январе. Н'Голо Канте не выходил на поле с августа из-за травмы подколенного сухожилия.

Напомним, сегодня, 7 марта "Челси" сыграет ответный матч против "Боруссии" Д в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой немецкого клуба - 1:0.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер
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Источник:
chelseafc.com

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