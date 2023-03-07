Поттер: Пулишич уже с командой, Канте еще слишком рано до возвращения

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде.

"Кристиан Пулишич в команде. Он тренируется и хорошо выглядит. Относительно Риса Джеймса мы примем решение завтра (комментарий 6 марта - прим.).

Для Н'Голо Канте еще слишком рано. У него было две полноценные тренировки, но он хорошо выглядит. Мы собираемся продолжить этот прогресс.

У него давно не было игрового времени. Ему необходимо поработать с группой на полной тренировке, а затем нам нужно увеличить его количество минут. В ближайшее время он не сможет играть весь матч, но тот факт, что он тренируется и приближается, вдохновляет всех", - сказал Поттер.