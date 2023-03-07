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Уотфорд уволил Билича и назначил Уайлдера. Это уже 10-я смена тренера команды с сентября 2019

Англия
(1 голосов)

У шершней все не очень здорово

Уотфорд уволил Билича и назначил Уайлдера. Это уже 10-я смена тренера команды с сентября 2019

watfordfc.com

Новина українською

Английский "Уотфорд" на официальном сайте объявил о том, что Славен Билич покинул пост главного тренера команды.

Новым главным тренером команды стал Крис Уайлдер. Соглашение с 55-летним англичанином рассчитано до завершения сезона.

Напомним, что 54-летний Билич возглавил "Уотфорд" в сентябре 2022 года.

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В последних восьми матчах Чемпионшипа "Уотфорд" одержал одну победу и в таблице располагается на девятой строчке, набрав 51 очко в 35 матчах.

Интересно, что Уайлдер стал десятым главным тренером "Уотфорда" с сентября 2019 года.

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В статье: Славен Билич Уотфорд Крис Уайлдер
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Источник:
Уотфорд

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