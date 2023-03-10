Лестер - Челси: где и когда смотреть онлайн матч Английской Премьер-лиги

Аристократов наконец прорвало. После победы над "Лидсом" команда Грэма Поттера прошла "Боруссию" в Лиге Чемпионов. На очереди – "Лестер", который в свою очередь проиграл последние четыре поединка. Лисы абсолютно не застрахованы от вылета, но и "Челси" нужно набирать очки, чтобы хотя бы претендовать на Лигу Европы или Лигу Конференций.

Учитывая насыщенный график, ожидаем, что в этот раз наконец-то на поле вернется Михаил Мудрик, который продолжает бомбить эффектными видео с тренировок. Пора переносить это все на официальные матчи.

Следите за успехами Зинченко, Миколенко и Мудрика в АПЛ в режиме Live в нашем Telegram

Итак, смотрите онлайн матч "Лестер" - "Челси" в субботу, 11 марта, начало игры в 17:00. В Украине игру в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports, доступный на ОТТ-платформах и кабельных сетях.

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следуйте за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Лестер – Челси онлайн >>>

В других странах матч покажут