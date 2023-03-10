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Лестер - Челси: где и когда смотреть онлайн матч Английской Премьер-лиги
Где покажут в прямом эфире матч Лестер – Челси, Чемпионат Англии, 11 марта 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аристократов наконец прорвало. После победы над "Лидсом" команда Грэма Поттера прошла "Боруссию" в Лиге Чемпионов. На очереди – "Лестер", который в свою очередь проиграл последние четыре поединка. Лисы абсолютно не застрахованы от вылета, но и "Челси" нужно набирать очки, чтобы хотя бы претендовать на Лигу Европы или Лигу Конференций.
Учитывая насыщенный график, ожидаем, что в этот раз наконец-то на поле вернется Михаил Мудрик, который продолжает бомбить эффектными видео с тренировок. Пора переносить это все на официальные матчи.
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Итак, смотрите онлайн матч "Лестер" - "Челси" в субботу, 11 марта, начало игры в 17:00. В Украине игру в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports, доступный на ОТТ-платформах и кабельных сетях.
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следуйте за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Лестер – Челси онлайн >>>
В других странах матч покажут
- Чехия- Skylink, Canal+ Sport
- Германия - Sky Go, WOW, Sky Sport Premier League
- Италия - SKY Go Italia, Sky Sport 257
- Польша - Viaplay Poland
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Испания - DAZN, DAZN 1, Movistar+
- Турция - beIN CONNECT Turkey, beIN SPORTS MAX 1
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