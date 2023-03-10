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Лестер – Челси: анонс и прогноз 27 тура АПЛ + конкурс

Англия
(1 голосов)
Лестер – Челси: анонс и прогноз 27 тура АПЛ + конкурс

Паріматч

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11 марта. 17:00. Стадион "King Power Stadium"
Где смотреть – Setanta Sports

Прогноз от Parimatch Ukraine
Победа "Лестера" – 3.65
Победа "Челси" – 2.01
Ничья – 3.40

"Челси" на неделе решили вопрос попадания в четвертьфинал Лиги Чемпионов и попытаются одержать вторую победу во внутреннем чемпионате. "Лисы" в свою очередь находятся в очень затруднительном турнирном положении, ведь разница с командами из зоны вылета всего несколько зачетных пунктов, но обо всем по очереди.

Команду Брендана Роджерса последние матчи подменили после удивительной победы над "Тоттенхэмом" в 23 туре 4:1. Уже три тура подряд "лисы" не забивают в чемпионате, а на стадии 1/8 Кубу они умудрились уступить команду Чемпионшипу – "Блэкберну". Прошлый матч АПЛ для "Лестера" также оказался достаточно сложным, хотя их соперником был "Саутгемптон" – предпоследняя команда чемпионата. Да, это Англия и каждая команда может забрать очки у каждой, однако "Лестер" не смог нанести за игру ни одного удара в створ ворот соперника. Отсутствие на поле Юри Тилеманса и сверхопытного Джона Эванса из-за травм играют едва ли не решающую роль в результатах команды, однако не следует недооценивать ребят из центральной Англии.

Игра подопечных Грэма Поттера еще пока не приобрела признаки игры лучших клубов планеты, но уже появляется результат и это сейчас приоритет для лондонцев. "Челси" закрепились на 10 строчке турнирной таблицы АПЛ и даже в случае победы в текущем матче, они не смогут догнать "Брентфорд", но у "Астон Виллы" такое же количество очков и в случае их победы над "Вест Хэмом", "львы" выжмут "Челси" с 10-й ступени. Пока каждая победа на вес золота, поэтому легкого путешествия в Лестер не стоит ожидать.

Эксперты официального беттинг-партнера "Челси" и "Лестера" считают, что у лондонцев больше шансов получить такие нужные очки на "King Power Stadium". Коэффициент на победу подопечных Поттера – 2.01, на ничью – 3.40, в то время как шансы на успех хозяев оценивают как 3.65 к 1.

Если Вы убеждены, что "лисы" не смогут забить в пятом матче подряд, то вероятность этого события близка к 40%.

А еще, если вы угадаете счет матча, у вас есть шансы выиграть эксклюзивные мячи с подписями игроков "Челси" и "Лестера". Подробные условия конкурса в Telegram канале Parimatch Ukraine.

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