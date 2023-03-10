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И снова только на тренировке. Челси показал ВИДЕО, как Мудрик забивает в двусторонней игре

Англия
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В официальную статистику этот гол не попадет

И снова только на тренировке. Челси показал ВИДЕО, как Мудрик забивает в двусторонней игре

фото - FC Chelsea

Новина українською

После яркого дебюта в матче против "Ливерпуля" Михаил Мудрик постепенно сник и засел на скамью для запасных. Хотя, судя по соцсетям лондонского клуба, на тренировку он по-прежнему выкладывается максимально. В частности, в новом видео пресс-служба "Челси" показала, как украинец завершил атаку в двусторонней игре на ограниченном пространстве.

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Следует отметить, что следующий матч "Челси" сыграет с "Лестером". Матч запланирован на субботу, 11 марта, начало игры в 17:00. Где смотреть матч "Лестер" - "Челси", читайте здесь >>>.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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