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Эмилиано Мартинес: Никогда не хочу доводить до серии пенальти, чтобы не проигрывать

Англия
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Игрок считает пенальти не совсем справедливыми

Эмилиано Мартинес: Никогда не хочу доводить до серии пенальти, чтобы не проигрывать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес рассказал, что не любит участвовать в сериях пенальти:

– Вы любите пенальти? Со стороны было видно, что вы не торопитесь.

– Я никогда не хочу доводить до пенальти, потому что шансы – 50 на 50. Не могу сказать: "Сейчас будет серия пенальти, и я ее выиграю". Потому что это очень сложно. Я знаю, что в любой момент могу проиграть, и я должен это принять.

Я встал на колени, когда Лаутаро не пришлось бить последний пенальти, ведь это значило, что мы победили, а я этого и хотел.

Серия пенальти – это бросок монеты, остается только молиться. Так что нет, меня не привлекают серии пенальти, – сказал голкипер "Астон Виллы".

Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время – 3:3).

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В статье: Аргентина Астон Вилла (Бирмингем) Эмилиано Мартинес
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Источник:
BBC

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