Нуньес: Считаю матч с Манчестер Юнайтед одним из лучших в моей жизни

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес рассказал, как победа в матче 26-го тура английской Премьер-Лиги с "Манчестер Юнайтед" (7:0) повлияла на настроение в команде.

"Является ли этот матч одной из лучших игр в жизни? Думаю, что да. Мы показали потрясающую игру – как в обороне, так и в атаке. Когда игра закончилась, я был просто так счастлив. Думаю, мы выиграли с таким количеством голов, потому что болельщики не переставали подгонять нас ни на минуту. Они всегда с нами. Во многом это тоже было заслугой фанатов.

Все действительно счастливы. К счастью, тренер дал нам два выходных дня, так что мы все были очень довольны этим. Но мы должны продолжать идти в том же направлении и никого не недооценивать. Теперь нам предстоит следующая игра, и мы должны подойти к ней с тем же желанием, которое проявили против "Манчестер Юнайтед", - сказал игрок.