Футболист Борнмута вылечился от рака и впервые за 525 дней попал в заявку команды

Валлийский полузащитник Дэвид Брукс впервые за 525 дней попал в заявку "Борнмута" на официальный матч. У футболиста есть возможность выйти на поле в сегодняшнем поединке против “Ливерпуля”.

For the first time in 525 days, @DRBrooks15 is in a matchday squad ❤️ pic.twitter.com/ReJM34XrO2