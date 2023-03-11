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Футболист Борнмута вылечился от рака и впервые за 525 дней попал в заявку команды
Игрок поборол страшную болезнь
Getty Images/Global Images Ukraine
Валлийский полузащитник Дэвид Брукс впервые за 525 дней попал в заявку "Борнмута" на официальный матч. У футболиста есть возможность выйти на поле в сегодняшнем поединке против “Ливерпуля”.
For the first time in 525 days, @DRBrooks15 is in a matchday squad ❤️ pic.twitter.com/ReJM34XrO2— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 11, 2023
Брукс пропустил столь долгий период из-за лечения рака лимфатической системы. В октябре 2021 года у него диагностировали эту тяжелую болезнь.
В начале мая Дэвид заявил, что преодолел рак и начал восстановление своих физических возможностей. С тех пор он набрал форму и теперь готов помогать "Борнмуту".
Отметим, что защитник национальной сборной Украины Илья Забарный не попал в заявку на матч с "Ливерпулем".
Напомним, что Брукс перешел в "Борнмут" из "Шеффилда" летом 2018-го за 11,3 млн евро. В общей сложности он провел в составе "вишен" 90 матчей, отличившись 17-ю голами и 12-ю ассистами. В частности, в АПЛ Дэвид принял участие в 39 поединках.
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