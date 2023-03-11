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АПЛ. Борнмут - Ливерпуль 1:0. Это не Манчестер Юнайтед

Англия
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(2 голосов)

Ливерпуль проиграл последней команде лиги

АПЛ. Борнмут - Ливерпуль 1:0. Это не Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

И все-таки “Ливерпуль” на своем поле, и “Ливерпуль” на выезде – это две разных команды. “Ливерпуль”, которые забивает гол первым, и который пропускает первым – далеко не один и тот же. Стабильности, о которой так мечтает Юрген Клопп, пока еще нет. После рекордной победы 7:0 над “Манчестер Юнайтед”, “красные” проиграли аутсайдеру лиги “Борнмуту”. В первом круге “красные” победили “вишенок” со счетом 9:0.

Клопп сделал только изменение в составе – Байчетич зенил Хендерсона, все остальные футболисты выходили с первых минут на “Энфилде” в прошлом туре и участвовали в историческом разгроме. Главный тренер “Борнмута” Гари О’Нил отказался от схемы в пять защитников и его команда работала в более компактной модели 4-4-1-1.

“Ливерпуль” хорошо провел стартовые минуты. Был удар ван Дейка рядом со штангой после углового, по очереди протестировали вратаря “Борнмута” Нету Салах и Нуньес.

Но уже на девятой минуте “Ливерпуль” должен был впервые забеспокоиться. Быстрому вингеру Уаттаре удалось оторваться от защитников “Ливерпуля” в рывке с центра поля, но 21-летний футболист, сблизившись с Алиссоном, решил не пробивать сразу, а переиграть кипера. Уттара неудачно прокинул мяч, и ему не хватило поля, чтобы попасть по воротам.

Лучше распорядился мячом Уттара на 28-й минуте. Вновь он включил свою скорость, Робертсон и ван Дейк слишком пассивно действовали в отборе, и Уттара выполнил прострел на Биллинга.

1:0 – “Ливерпуль” пропустил первый гол за шесть туров. И это были хорошие новости для “Борнмута”. Команда Юргена Клоппа проиграла семь из 12 последних матчей, в которых пропускала первой.

“Ливерпуль” как будто подменили. У гостей исчез темп, линия нападения осталась без какой-либо поддержки, до нее просто не доходил мяч, ван Дейк проигрывал дуэль за дуэлью, вновь все мячи пролетали мимо Фабиньо, не удавалось положительно влиять на игру и Байчетичу с Эллиоттом.

Клопп на второй тайм сразу выпустил Диогу Жоту, это уже было 4-2-4, но игра не изменилась. У “Борнмута” не было ударов, но и “красные” оставались без каких-либо моментов. В первом тайме у “Ливерпуля” было девять ударов (пять в створ), после перерыва их стало меньше (шесть и один), несмотря на серию замен.

Уже после того как на поле вышли Милнер, Хендерсон и Фирмино “Ливерпуль” создал свой лучший шанс, чтобы отыграть хотя бы один гол. Милнер отправил кросс в штарфную, Жота пробивал головой, а Смит явно выставил руку. Поразительно, но это был первый заработанный пенальти “Ливерпуля” в сезоне. И “красные” его не реализовали. Салах уложил кипера в один гол, но сам не смог попасть в ворота.

И на этом все. Даже после того как “Борнмут” глубже опустился к своим воротам, и полностью отдал мяч, “Ливерпуль” оставался без шансов. Удар Гакпо на 90+4 минуте был последней отчаянной попыткой установить равновесие.

1:0 – “Борнмут” не сломался после обидного поражения “Арсеналу” в прошлом туре, и побеждает лишь второй раз в 2023 году. До матчей своих конкурентов “вишенки” покидают зону вылета. “Ливерпуль” как будто намеренно не хочет пробиться в топ-4. Очередной провальный матч на выезде.

Чемпионат Англии, 27-й тур. Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” – “Ливерпуль” 1:0

Гол: Биллинг 28

На 69-й минуте Салах не реализовал пенальти (мимо)

“Борнмут”: Нету – Смит (Фредерикс 81), Стивенс, Сенеси, Келли – Уттара, Ротуэлл, Лерма (Кук 81), Энтони (Винья 88) – Биллинг (Кристи 70) – Соланке (Семеньо 88)

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд (Милнер 65), Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт (Жота 46), Фабиньо (Хендерсон 65), Байчетич (Карвалью 88) – Салах, Гакпо, Нуньес (Фирмино 66)

Предупреждения: Биллинг 46, Энтони 51 – Конате 75

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Борнмут Вирджил ван Дейк
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
11.03.2023 в 16:58
Теперішній Ліверпуль у всій своїй "красі"... Тут провальний матч з Реалом 2:0, що перетворюються 2:5 потім розгром МЮ 7:0 і сьогодні не реалізований пенальті та програш андердогу Щось Клопп втратив свою магію... чи швайку, яка примушувала гравців носитися по галявині
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Alexad (Кропивницький (Киров)
11.03.2023 в 17:53
Іде перебудова команди, у Клопа завжди так рік-два на роскачку а потім всім борода, так було у Борусії, так було на початку у Ліверпулі, це специфіка цього великого тренера, в нас упному сезоні Ліверпуль буде всіх виносити.
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