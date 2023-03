АПЛ. Борнмут - Ливерпуль 1:0. Это не Манчестер Юнайтед

И все-таки “Ливерпуль” на своем поле, и “Ливерпуль” на выезде – это две разных команды. “Ливерпуль”, которые забивает гол первым, и который пропускает первым – далеко не один и тот же. Стабильности, о которой так мечтает Юрген Клопп, пока еще нет. После рекордной победы 7:0 над “Манчестер Юнайтед”, “красные” проиграли аутсайдеру лиги “Борнмуту”. В первом круге “красные” победили “вишенок” со счетом 9:0.

Клопп сделал только изменение в составе – Байчетич зенил Хендерсона, все остальные футболисты выходили с первых минут на “Энфилде” в прошлом туре и участвовали в историческом разгроме. Главный тренер “Борнмута” Гари О’Нил отказался от схемы в пять защитников и его команда работала в более компактной модели 4-4-1-1.

“Ливерпуль” хорошо провел стартовые минуты. Был удар ван Дейка рядом со штангой после углового, по очереди протестировали вратаря “Борнмута” Нету Салах и Нуньес.

Но уже на девятой минуте “Ливерпуль” должен был впервые забеспокоиться. Быстрому вингеру Уаттаре удалось оторваться от защитников “Ливерпуля” в рывке с центра поля, но 21-летний футболист, сблизившись с Алиссоном, решил не пробивать сразу, а переиграть кипера. Уттара неудачно прокинул мяч, и ему не хватило поля, чтобы попасть по воротам.

Лучше распорядился мячом Уттара на 28-й минуте. Вновь он включил свою скорость, Робертсон и ван Дейк слишком пассивно действовали в отборе, и Уттара выполнил прострел на Биллинга.

6 - Philip Billing has scored six goals in the Premier League this season, twice as many as he’d bagged in his previous three campaigns in the competition combined (3 in 77 apps). Imposing. pic.twitter.com/3ordFapUHo