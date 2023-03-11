АПЛ. Борнмут - Ливерпуль 1:0. Это не Манчестер Юнайтед

И все-таки “Ливерпуль” на своем поле, и “Ливерпуль” на выезде – это две разных команды. “Ливерпуль”, которые забивает гол первым, и который пропускает первым – далеко не один и тот же. Стабильности, о которой так мечтает Юрген Клопп, пока еще нет. После рекордной победы 7:0 над “Манчестер Юнайтед”, “красные” проиграли аутсайдеру лиги “Борнмуту”. В первом круге “красные” победили “вишенок” со счетом 9:0.

Клопп сделал только изменение в составе – Байчетич зенил Хендерсона, все остальные футболисты выходили с первых минут на “Энфилде” в прошлом туре и участвовали в историческом разгроме. Главный тренер “Борнмута” Гари О’Нил отказался от схемы в пять защитников и его команда работала в более компактной модели 4-4-1-1.

“Ливерпуль” хорошо провел стартовые минуты. Был удар ван Дейка рядом со штангой после углового, по очереди протестировали вратаря “Борнмута” Нету Салах и Нуньес.

Но уже на девятой минуте “Ливерпуль” должен был впервые забеспокоиться. Быстрому вингеру Уаттаре удалось оторваться от защитников “Ливерпуля” в рывке с центра поля, но 21-летний футболист, сблизившись с Алиссоном, решил не пробивать сразу, а переиграть кипера. Уттара неудачно прокинул мяч, и ему не хватило поля, чтобы попасть по воротам.

Лучше распорядился мячом Уттара на 28-й минуте. Вновь он включил свою скорость, Робертсон и ван Дейк слишком пассивно действовали в отборе, и Уттара выполнил прострел на Биллинга.

6 - Philip Billing has scored six goals in the Premier League this season, twice as many as he’d bagged in his previous three campaigns in the competition combined (3 in 77 apps). Imposing. pic.twitter.com/3ordFapUHo — OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2023

1:0 – “Ливерпуль” пропустил первый гол за шесть туров. И это были хорошие новости для “Борнмута”. Команда Юргена Клоппа проиграла семь из 12 последних матчей, в которых пропускала первой.

“Ливерпуль” как будто подменили. У гостей исчез темп, линия нападения осталась без какой-либо поддержки, до нее просто не доходил мяч, ван Дейк проигрывал дуэль за дуэлью, вновь все мячи пролетали мимо Фабиньо, не удавалось положительно влиять на игру и Байчетичу с Эллиоттом.

Клопп на второй тайм сразу выпустил Диогу Жоту, это уже было 4-2-4, но игра не изменилась. У “Борнмута” не было ударов, но и “красные” оставались без каких-либо моментов. В первом тайме у “Ливерпуля” было девять ударов (пять в створ), после перерыва их стало меньше (шесть и один), несмотря на серию замен.

Battling away out there ???? pic.twitter.com/P0fhP84HUP — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 11, 2023

Уже после того как на поле вышли Милнер, Хендерсон и Фирмино “Ливерпуль” создал свой лучший шанс, чтобы отыграть хотя бы один гол. Милнер отправил кросс в штарфную, Жота пробивал головой, а Смит явно выставил руку. Поразительно, но это был первый заработанный пенальти “Ливерпуля” в сезоне. И “красные” его не реализовали. Салах уложил кипера в один гол, но сам не смог попасть в ворота.

И на этом все. Даже после того как “Борнмут” глубже опустился к своим воротам, и полностью отдал мяч, “Ливерпуль” оставался без шансов. Удар Гакпо на 90+4 минуте был последней отчаянной попыткой установить равновесие.

1:0 – “Борнмут” не сломался после обидного поражения “Арсеналу” в прошлом туре, и побеждает лишь второй раз в 2023 году. До матчей своих конкурентов “вишенки” покидают зону вылета. “Ливерпуль” как будто намеренно не хочет пробиться в топ-4. Очередной провальный матч на выезде.

HALF-TIME AFC Bournemouth 1-0 Liverpool



An eventful first half sees the home side lead through Philip Billing’s opener#BOULIV pic.twitter.com/pYrku5kq0r — Premier League (@premierleague) March 11, 2023

Чемпионат Англии, 27-й тур. Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” – “Ливерпуль” 1:0

Гол: Биллинг 28

На 69-й минуте Салах не реализовал пенальти (мимо)

“Борнмут”: Нету – Смит (Фредерикс 81), Стивенс, Сенеси, Келли – Уттара, Ротуэлл, Лерма (Кук 81), Энтони (Винья 88) – Биллинг (Кристи 70) – Соланке (Семеньо 88)

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд (Милнер 65), Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт (Жота 46), Фабиньо (Хендерсон 65), Байчетич (Карвалью 88) – Салах, Гакпо, Нуньес (Фирмино 66)

Предупреждения: Биллинг 46, Энтони 51 – Конате 75