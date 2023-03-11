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Миколенко начнет игру против Брентфорда в запасе Эвертона
Виталий оправился после болезни
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 27-го тура чемпионата Англии "Эвертон" дома сыграет против "Брентфорда". Начало встречи – 17:00.
Виталий Миколенко оправился после болезни и вернулся в заявку "синих". Защитник "ирисок" начнет эту встречу на скамейке для запасных.
В этом сезоне АПЛ 23-летний украинский сыграл в 25 поединках.
Team news! ????— Everton (@Everton) March 11, 2023
Sean Dyche has named an unchanged starting XI for #EVEBRE ???? pic.twitter.com/Ocadx0yzgX
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