Миколенко начнет игру против Брентфорда в запасе Эвертона

В рамках 27-го тура чемпионата Англии "Эвертон" дома сыграет против "Брентфорда". Начало встречи – 17:00.

Виталий Миколенко оправился после болезни и вернулся в заявку "синих". Защитник "ирисок" начнет эту встречу на скамейке для запасных.

В этом сезоне АПЛ 23-летний украинский сыграл в 25 поединках.

Team news! ????



Sean Dyche has named an unchanged starting XI for #EVEBRE ???? pic.twitter.com/Ocadx0yzgX