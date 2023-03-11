  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Миколенко начнет игру против Брентфорда в запасе Эвертона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко начнет игру против Брентфорда в запасе Эвертона

Англия
(1 голосов)

Виталий оправился после болезни

Миколенко начнет игру против Брентфорда в запасе Эвертона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 27-го тура чемпионата Англии "Эвертон" дома сыграет против "Брентфорда". Начало встречи – 17:00.

Виталий Миколенко оправился после болезни и вернулся в заявку "синих". Защитник "ирисок" начнет эту встречу на скамейке для запасных.

В этом сезоне АПЛ 23-летний украинский сыграл в 25 поединках.

По теме
yellow-arrow
Эвертон Миколенко противостоит Брентфорду. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Мудрик выйдет в стартовом составе Челси впервые за пять матчей
yellow-arrow
Выпускайте Мудрика. Лестер – Челси. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 11.03.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
87000 грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде