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Челси и Рома заинтересованы в экс-тренере донецкого Шахтера - СМИ
Де Дзерби может сменить клубную прописку
Фото: brightonandhovealbion.com
Бывший тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который ныне возглавляет английский "Брайтон", может возглавить один из Топ-клубов Италии или английской Премьер лиги. Сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, итальянский специалист заинтересовал руководствов римской "Ромы" и лондонского "Челси", которые активно ищут новых наставником для своих клубов.
Как сообщает издание, "Рома" уже давно определилась, что в случае прекращения сотрудничества с Жозе Моуринью клуб хотел бы пригласить итальянского главного тренера.
Что касается "Челси", лондонцы, якобы, тоже не против пригласить в свои ряды 43-летнего итальянца. Босы "синих" недовольны нынешними результатами команды.
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