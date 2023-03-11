  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси и Рома заинтересованы в экс-тренере донецкого Шахтера - СМИ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси и Рома заинтересованы в экс-тренере донецкого Шахтера - СМИ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Де Дзерби может сменить клубную прописку

Челси и Рома заинтересованы в экс-тренере донецкого Шахтера - СМИ

Фото: brightonandhovealbion.com

UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который ныне возглавляет английский "Брайтон", может возглавить один из Топ-клубов Италии или английской Премьер лиги. Сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский специалист заинтересовал руководствов римской "Ромы" и лондонского "Челси", которые активно ищут новых наставником для своих клубов.

Как сообщает издание, "Рома" уже давно определилась, что в случае прекращения сотрудничества с Жозе Моуринью клуб хотел бы пригласить итальянского главного тренера.

Что касается "Челси", лондонцы, якобы, тоже не против пригласить в свои ряды 43-летнего итальянца. Босы "синих" недовольны нынешними результатами команды.

По теме
yellow-arrow
Кейн - приоритетная цель для Манчестер Юнайтед. В подписании форварда заинтересован Тег Хаг
yellow-arrow
Борнмут обыграл Ливерпуль впервые с 2016-го года
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут - Ливерпуль 1:0. Это не Манчестер Юнайтед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Роберто Де Дзерби Брайтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
87000 грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде