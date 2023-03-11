Борнмут обыграл Ливерпуль впервые с 2016-го года

В рамках 27-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на своем поле минимально обыграл "Ливерпуль" - со счетом 1:0.

Таким образом, "вишневые" впервые с 4 декабря 2016 года обыграли команду Юргена Клоппа. С этого поединка прошло 2288 дней.

Благодаря этой победе "Борнмут" поднялся с последней позиции в турнирной таблице на 16-е место. В свою очередь "мерсисайдцы" сейчас занимают 5-е место.