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Борнмут обыграл Ливерпуль впервые с 2016-го года

Англия
(1 голосов)

Минимально обыграли подопечных Клоппа

Борнмут обыграл Ливерпуль впервые с 2016-го года

Twitter Statman Dave

Новина українською

В рамках 27-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на своем поле минимально обыграл "Ливерпуль" - со счетом 1:0.

Таким образом, "вишневые" впервые с 4 декабря 2016 года обыграли команду Юргена Клоппа. С этого поединка прошло 2288 дней.

Благодаря этой победе "Борнмут" поднялся с последней позиции в турнирной таблице на 16-е место. В свою очередь "мерсисайдцы" сейчас занимают 5-е место.

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В статье: Ливерпуль Борнмут
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Twitter Statman Dave

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