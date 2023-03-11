АПЛ. Тоттенхэм укрепился на четвертом месте, Брайтон не смог обыграть Лидс

Форвард “Тоттенхэма” Ришарлисон после вылета от “Милана” в Лиге чемпионов назвал нынешний сезон для команды “скверным” и пожаловался на отсутствие игрового времени. Антонио Конте не воспринял эти слова бразильца как выпад в свой адрес, и сказал, что да, для Ришарлисона этот сезон действительно складывается скверно. А на следующий день выставил бразильского форварда в старт на игру против “Ноттингем Форест”.

И Ришарлисон провел свой лучший матч за “Тоттенхэм”, приняв участие во всех трех голах в ворота Наваса.

Но сначала казалось, что “скверные” ощущения у Ришарлисона останутся и после этой игры. На четвертой минуте он забил свой первый гол за “шпор” в АПЛ, красиво пробив под перекладину, но мяч был отменен из-за минимального офсайда.

“Ноттингем Форест” выглядел очень слабо, Стив Купер явно не угадал с планом на игру и составом, и у “Тоттенхэма” получалось все. И не скажешь, что это была та команда, которая мучилась в поединках с “Шеффилд Юнайтед” (0:1), “Вулверхэмптоном” (0:1) и “Миланом” (0:0).

“Шпоры” еще до перерыва нашли свои голы. На 19-й минуте Ришарлисон разогнал атаку, а в завершающей фазе Порро отметился своим первым ассистом за “шпор”, выкрутив мяч на голову Кейна. Лучший бомбардир “Тоттенхэма” забил уже свой восьмой мяч головой в нынешнем сезоне.

А вскоре Кейн довел общее количество своих голов в АПЛ до двадцати. Уоррэлл срубил в штрафной Ришарислона, и Кейн реализовал пенальти.

В перерыва Купер провел двойную замену, у “Форест” появились атаки, но с другой стороны форварды “Тоттенхэма” получили больше свободы. На 62-й свой гол забил Сон, Ришарлисон выполнил ассист.

“Ноттингем Форест “ во всех предыдущих выездных матчах Премьер-лиги забил три гола и столько же ему надо было отправить в ворота Форстера, чтобы избежать поражения.

В итоге гостям удалось отыграть один мяч после углового, а на 90+6 минуте, вопреки характеру игры, “Форест” едва не забил второй, но Айю не реализовал пенальти.

3:1 – “Тоттенхэм” отрывается от своих преследователей в борьбе за топ-4, “Ноттингем Форест” все ближе к зоне вылета.

Смог увеличить “Тоттенхэм” отрыв и от “Брайтона”, который по потерянным очкам пока еще не уступает “шпорам”. “Чайки” после ничьи с “Лидсом” могут испытывать только одно чувство – разочарование. Команда Роберто Де Дзерби полностью переигрывала соперника, но пропустила два необязательных гола и вынуждена довольствоваться всего одним пунктом.

Алексис Мак Аллистер забил свой седьмой гол в сезоне, замкнув подачу Митомы на 33-й минуте, но в конце тайма Велтман ошибся с передачей, Уэбстер выполнил неудачный блок, и мяч после мощного удара Бамфорда залетел под перекладину.

Перед перерывом Мак Аллистер вновь мог забить после паса Митомы, но не попал по воротам.

После перерыва – такая же история. Красиво разыгранная комбинация “Брайтона”, и Харрисон переправил мяч в свои ворота, опередив Марча, но Харрисон исправился, красиво закрутил мяч в дальний угол. “Брайтон” вновь не реализовал хороший шанс – в этот раз промах допустил Уэлбек.

“Лидс” остается вторым с конца, “Брайтон” – седьмой.

Чемпионат Англии, 27-й тур

Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Ноттингем Форест” 3:1

Голы: Кейн 19, Кейн 35 (пен.), Сон 62 – Уоррэлл 81

На 90+6 минуте Айю не реализовал пенальти (вратарь)

“Тоттенхэм”: Форстер – Ромеро, Лангле, Дайер – Порро, Скипп (Сарр 90+7), Хейбьерг, Дэвис – Ришарлисон (Кулушевски 84), Кейн, Сон (Муора 84)

“Ноттингем Форест”: Навас – Лоди, Фелипе, Уоррэлл, Орье – Мангаля (Айю 46), Шелви, Фройлер (Йейтс 67) – Гиббз-Уайт, Лингард (Деннис 46) – Джонсон (Вуд 67, Уильямс 73)

Предупреждения: Скипп 69, Дайер 71, Хейбьерг 90+1 – Лоди 59

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Брайтон” 2:2

Голы: Бамфорд 40, Харрисон 78 – Мак Аллистер 33, Харрисон 61 (авт.)

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Вебер, Фирпо – Адамс, Рока (Маккенни 66) – Саммервилл (Ньонто 66), Ааронсон (Рюттер 84), Харрисон (Синистерра 90+4) – Бамфорд (Родриго 66)

“Брайтон”: Стил – Эступиньян, Данк, Уэбстер (ван Хекке 88), Велтман – Кайседо, Гросс – Митома, Мак Аллистер, Марч – Фергюсон (Уэлбек 68)

Предупреждения: Фирпо 90+4 – Кайседо 83

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Челси” 1:3

Голы: Дака 39 – Чилуэлл 11, Хавертц 45+6, Ковачич 78

Удаление: Фас 87

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Брентфорд” 1:0

Гол: Макнил 1