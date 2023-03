АПЛ. Тоттенхэм укрепился на четвертом месте, Брайтон не смог обыграть Лидс

Форвард “Тоттенхэма” Ришарлисон после вылета от “Милана” в Лиге чемпионов назвал нынешний сезон для команды “скверным” и пожаловался на отсутствие игрового времени. Антонио Конте не воспринял эти слова бразильца как выпад в свой адрес, и сказал, что да, для Ришарлисона этот сезон действительно складывается скверно. А на следующий день выставил бразильского форварда в старт на игру против “Ноттингем Форест”.

И Ришарлисон провел свой лучший матч за “Тоттенхэм”, приняв участие во всех трех голах в ворота Наваса.

Но сначала казалось, что “скверные” ощущения у Ришарлисона останутся и после этой игры. На четвертой минуте он забил свой первый гол за “шпор” в АПЛ, красиво пробив под перекладину, но мяч был отменен из-за минимального офсайда.

“Ноттингем Форест” выглядел очень слабо, Стив Купер явно не угадал с планом на игру и составом, и у “Тоттенхэма” получалось все. И не скажешь, что это была та команда, которая мучилась в поединках с “Шеффилд Юнайтед” (0:1), “Вулверхэмптоном” (0:1) и “Миланом” (0:0).

“Шпоры” еще до перерыва нашли свои голы. На 19-й минуте Ришарлисон разогнал атаку, а в завершающей фазе Порро отметился своим первым ассистом за “шпор”, выкрутив мяч на голову Кейна. Лучший бомбардир “Тоттенхэма” забил уже свой восьмой мяч головой в нынешнем сезоне.

А вскоре Кейн довел общее количество своих голов в АПЛ до двадцати. Уоррэлл срубил в штрафной Ришарислона, и Кейн реализовал пенальти.

