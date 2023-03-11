АПЛ. Лестер – Челси 1:3. Мудрик примеряет новую роль, ассистирует головой и забивает из офсайда

Стартовые составы команд особо не удивили, выход Мудрика с первых минут вместо травмированного Стерлинга в частности. А вот позиция украинца на поле – да, удивила. В атакующей тройке Михаил расположился не на левом фланге, а между Фелишем и Хавертцем, заняв позицию девятки. Грэм Поттер высказался о своем выборе перед началом матча: "Мудрик добавит скорости и силы нашей команде, это будет очень важно, он привнесет в игру новые детали. Михаил – молодой игрок, который борется за свое попадание в старт. Он готов помочь нам, особенно сейчас, когда Стерлинг не доступен".

В начале поединка Перейра опасно заехал шипами Фелишу в голеностоп и наказан не был. Марринер жестокость момента прозевал, а VAR, как известно, не просматривает эпизоды на предмет "горчичников". В целом, футболисты "Лестера" не стеснялись делать больно своим соперникам. Здесь же, хоть и забегая наперед, отметим, что под занавес первого тайма Хавертц получил от Амарти прямой ногой в грудь. Арбитр просто закрыл глаза на эту грубость.

This wasn’t even a yellow i’m lost for words pic.twitter.com/vwsj2qDJU8 — Dubois (@CFCDUBois) March 11, 2023

Can’t believe how the referee has not seen the bad challenges on Kai Havertz & Joao Felix in the first half. Kai Havertz even has the scars to prove it. pic.twitter.com/Y8T23IIeMO — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) March 11, 2023

Гостям быстро удалось открыть счет, первым же моментом: Кулибали задержался в атаке после корнера и навесил с левого края, а Чилвелл справа в касание поймал снаряд на ногу и попал в ближний угол (0:1). Гол в ворота бывшей команды Бен отпраздновал; каждое действие Чилвелла и Фофана, экс-игроков "Лестера", аудитория "Кинг Пауэр" "приветствовала" свистом.

Сразу же "Лестер каким-то чудом не сравнял: Амарти одиноко выпрыгивал у дальней штанги, в метре от отыгранного Кепы, откликаясь на подачу Мэддисона, но головой кивнул неточно. Статистические порталы оценили удар хавбека "лисов в 0,97 по xG.

Ближе к середине первого тайма игра перетекла в режим "момент на момент", где первый ход был у "Челси". Фелиш бьет в штангу после блестящего паса Хавертца с половины поля "синих"? Окей, тогда Дьюсбери-Холл с корректировкой от спины Кулибали проверяет на прочность крестовину. Мудрик разгоняет атаку, в которой Лофтус-Чик ассистирует в офсайд на Жоау? Да вообще не вопрос, через пару мгновений португалец в окружении трех оппонентов потеряет мяч перед владениями Кепы, в результате чего Дака результативно пробьет в притирку со штангой (1:1). Перестрелка получилась не в пользу "Челси".

Дальше такие себе шахматы ненадолго прекратились и уже "Лестер" на кураже ринулся вперед, Кепе дважды пришлось выручить "синих". Аррисабалага потянул опасные выстрелы Мэддисона и Ихеаначо, а еще удар Джеймса со штрафного взяла на себя стенка. VAR включился и проверил попадание снаряда в руку Фофана, но прецедента для назначения пенальти не нашел.

И все-таки, "Челси" доиграл объявленную партию. Фернандес аккуратно закинул черпачок в направлении Хавертца, немец избежал офсайда и перекинул Уорда. Команды отправились на перерыв (1:2).

Следующая 45-минутка тоже вобрала в себя приличное количество событий, однако как таковая структурность матча во многом просела, было немало сумбура. Давайте сначала вновь поговорим о судействе, оказывается, первый тайм – это были еще цветочки. Во втором Суттар шипами отдавил стопу Мудрику (без желтой), Перейра чуть не вырвал голеностоп Фернандесу ("горчичник", который, напомним, должен был стать вторым), Ихеаначо будто специально воткнулся в Кепу с целью причинить испанцу как можно больше боли, Келечи явно не успевал на мяч и мог избежать столкновения. В какой-то момент Энцо тупо сорвался и полетел мстить, травмировав Мэддисона. Зато в конце поединка судья показал вторую желтую Фасу за сущий пустяк. Гениально.

А все из-за того, что Марринер почему-то считает абсолютно нормальным ходить как черепаха по полю и игнорировать очевидные фолы. Действительно, а зачем, если лучше плестись с серьезным лицом и всем видом показывать, что это он здесь босс. Андре Марринер – это апофеоз английского судейства, безалаберного и напыщенного, глупого и аморфного.

The worst player on the pitch this morning: Andre Marriner #LEICHE pic.twitter.com/GAWy6FGDD3 — Linus Ullmark Enjoyer (@TheMaster_Plan_) March 11, 2023

В любом случае, не волнуйтесь, пожар на рабочем месте автора, возникший из-за качества арбитража, по итогу был потушен. Вернемся к матчу. "Лестеру" необходимо было отыгрываться, хозяева имели свои моменты, но качественно распорядиться ими не сумели. Дьюсбери-Холл не попал по мячу из убойной позиции прямо перед воротами, а Суттар коряво пробил по снаряду, не подловив Кепу на плохой игре на выходе. Роджерс бросил в бой Тете и Барнса, освежил фланги, правда, никто из них "лисам" не помог.

Удивительно, но "Челси", действуя вторым номером, подошел к реализации своих шансов более ответственно. Уорд реально спас "Лестер", отбив отличные удары в исполнении Фофана, Хавертца и Галлахера. К слову, Конор в перерыве заменил Фелиша. Видимо, Жоау все-таки получил повреждение после накладки от Перейры и Поттер решил не рисковать.

Украинские болельщики "Челси" долго ждали первого результативного действия от Мудрика в футболке "синих", в рамках этого матча в частности, раз за разом стирая/редактируя сообщения друзьям в мессенджерах. Михаил забил из офсайда, выйдя один на один с Уордом после передачи вразрез от Фернандеса, также можно вспомнить отмененный предассист украинца в первом тайме. И все же, голевой пас в свой актив Мудрик таки записал, сбросив сферу головой под удар Ковачичу ножницами (1:3).

Михаил провел на поле 81 минуту и на этот раз админы футбольных Telegram-каналов вряд ли смогут как-то пожурить его ради хайповых комментариев. Он был активен, действовал на не самой привычной для себя позиции (сместился налево только с появлением Пулишича), удачно подыгрывал партнерам, не ленился, открывался и забегал. В некоторых эпизодах одноклубники попросту игнорировали его рывки, так как хотели сыграть понадежнее. Со временем все это должно сгладиться.

"Челси" не забивал 3 гола с октября. Команда Поттера добыла третью победу подряд во всех турнирах. В следующую субботу "синие" сыграют с еще одним аутсайдером, а именно "Эвертоном", соседом "Лестера" в турнирной таблице.

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

"Лестер" – "Челси" 1:3

Голы: Дака (39) – Чилвелл (11), Хавертц (45+6), Ковачич (78)

"Лестер": Уорд – Перейра, Суттар, Фас, Кастань – Амарти (Тете, 66), Менди (Сумаре, 66) – Ихеаначо (Варди, 76), Мэддисон (Эванс, 90), Дьюсбери-Холл – Дака (Барнс, 66)

"Челси": Аррисабалага – Фофана (Бадиашиль, 86), Кулибали, Кукурелья – Лофтус-Чик (Чалоба, 73), Фернандес, Ковачич, Чилвелл – Хавертц, Фелиш (Галлахер, 46) – Мудрик (Чуквуэмека, 82)

Предупреждения: Фас (19, 87), Перейра (51) – Фофана (13), Кукурелья (31)

Удаление: Фас (87)