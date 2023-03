АПЛ. Лестер – Челси 1:3. Мудрик примеряет новую роль, ассистирует головой и забивает из офсайда

Стартовые составы команд особо не удивили, выход Мудрика с первых минут вместо травмированного Стерлинга в частности. А вот позиция украинца на поле – да, удивила. В атакующей тройке Михаил расположился не на левом фланге, а между Фелишем и Хавертцем, заняв позицию девятки. Грэм Поттер высказался о своем выборе перед началом матча: "Мудрик добавит скорости и силы нашей команде, это будет очень важно, он привнесет в игру новые детали. Михаил – молодой игрок, который борется за свое попадание в старт. Он готов помочь нам, особенно сейчас, когда Стерлинг не доступен".

В начале поединка Перейра опасно заехал шипами Фелишу в голеностоп и наказан не был. Марринер жестокость момента прозевал, а VAR, как известно, не просматривает эпизоды на предмет "горчичников". В целом, футболисты "Лестера" не стеснялись делать больно своим соперникам. Здесь же, хоть и забегая наперед, отметим, что под занавес первого тайма Хавертц получил от Амарти прямой ногой в грудь. Арбитр просто закрыл глаза на эту грубость.

Can’t believe how the referee has not seen the bad challenges on Kai Havertz & Joao Felix in the first half. Kai Havertz even has the scars to prove it. pic.twitter.com/Y8T23IIeMO