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Миколенко вышел на замену в победном матче
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" минимально победил "Брентфорд" в домашнем матче 27-го тура Английской Премьер-лиги.
Украинский защитник Виталий Миколенко начал поединок на скамейке запасных Эвертона. Украинец вышел на замену на 90+2-й минуте.
Эвертон покинул зону вылета и поднялся на 15-е место. Брентфорд идет на 9-й позиции в турнирной таблице.
В следующем матче Эвертон 18 марта на выезде сыграет против "Челси" Михаила Мудрика. Брентфорд 15 марта встретится с "Саутгемптоном".
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