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Миколенко помог Эвертону добыть победу в АПЛ, выйдя на замену в матче с Брентфордом
1:0 в пользу команды украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" минимально победил "Брентфорд" в домашнем матче 27-го тура Английской Премьер-лиги - 1:0.
Украинский защитник Виталий Миколенко начал поединок на скамейке запасных Эвертона. Украинец вышел на замену на 90+2-й минуте.
"Эвертон" покинул зону вылета и поднялся на 15-е место. "Брентфорд" идет на 9-й позиции в турнирной таблице.
В следующем матче "Эвертон" 18 марта на выезде сыграет против "Челси" Михаила Мудрика. "Брентфорд" 15 марта встретится с "Саутгемптоном".
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