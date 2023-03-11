Миколенко помог Эвертону добыть победу в АПЛ, выйдя на замену в матче с Брентфордом

"Эвертон" минимально победил "Брентфорд" в домашнем матче 27-го тура Английской Премьер-лиги - 1:0.

Украинский защитник Виталий Миколенко начал поединок на скамейке запасных Эвертона. Украинец вышел на замену на 90+2-й минуте.

"Эвертон" покинул зону вылета и поднялся на 15-е место. "Брентфорд" идет на 9-й позиции в турнирной таблице.

В следующем матче "Эвертон" 18 марта на выезде сыграет против "Челси" Михаила Мудрика. "Брентфорд" 15 марта встретится с "Саутгемптоном".