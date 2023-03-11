АПЛ. Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1. Без подарков Арсеналу

“Манчестер Сити” берет важные три очка в борьбе за чемпионство в Премьер-лиге. “Горожане” выиграли 1:0 у “Кристал Пэлас”, единственного клуба АПЛ, который еще ни разу не побеждал в 2023 году.

Эта игра “Сити” мало отличалась от того, что мы в последних матчах видим в исполнении команды Гвардиолы, особенно в выездных матчах. Акцент на владении, низкие скорости, минимум риска в передачах, боязнь пропустить контратаку, долгий и изнурительный поиск голевого момента, Кевин Де Брюйне (лучший ассистент чемпионата) на скамейке запасных. Сегодня “Сити” повезло с глупым пенальти, который соперник привез сам себе.

“Сити” вышел на матч без фланговых защитников, вся последняя четверка состояла из центрбеков. Впереди без сюрпризов – Фоден в борьбе с Марезом отстоял свое место в старте после серии удачных матчей.

Гости мощно выглядели на старте, Родри мог забивать после углового, крайне активным был Грилиш, видел цель в воротах Фоден. А самый очевидный шанс упустил Холанд. Аке выкатил мяч под удар норвежцу, лучший бомбардир АПЛ опередил защитника, но ударил выше.

“Кристал Пэлас” был безынициативным в атаке, но команда Виейра хорошо работала без мяча, благо низкий темп “Сити” этому всячески способствовал.

Матч смотрелся тяжело, но Гвардиола был консервативным в заменах. Он не мог заменить “игрока паузы” (Силву) на “прямолинейного футболиста” (Альварес), поэтому поле был вынужден был покинуть Фоден. Аргентинец едва не забил своим первым ударом, но не попал по воротам.

И когда уже тренерский штаб “Сити” пришел к выводу, что без Де Брюйне не обойтись, “Сити” заработал пенальти. Очень глупая ошибка. Розыгрыш углового, Гюндоган оказался сам в штрафной, и на него в панике бросился Олисе. Немец уже успел отдать мяч, но вингер “Пэлас” врезался в него по инерции. Пенальти точно исполнил Холанд.

THE BIG MOMENT. THE BIG MAN. ???? pic.twitter.com/KwoPaeLejk — City Xtra (@City_Xtra) March 11, 2023

“Пэлас” попытался что-то создать у ворот Эдерсона, но было поздно. Команда Вийера не может пробить в створ уже в третьем матче подряд. А “Манчестер Сити” добывает важные три очка, не показав зрелищного футбола, и больших усилий. Задача-минимум перед матчем Лиги чемпионов с “РБ Лейпциг”.

Чемпионат Англии, 27-й тур. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Манчестер Сити” 0:1

Гол: Холанд 78 (пен.)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Клайн (Уорд 71), Андерсен, Гэхи, Митчелл – Локонга, Миливоевич (Ахамада 61) – Олисе, Айю (Эудар 80), Шлупп (Эзе 80) – Заха

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Стоунз (Уокер 89), Аканджи, Диаш, Аке – Родри, Гюндоган – Фоден (Альварес 59), Силва (Де Брюйне 79), Грилиш – Холанд

Предупреждения: Миливоевич 30, Андерсен 90+3 – Диаш 59, Аке 65