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Поттер - об игре Мудрика против Лестера: Он будет становиться все лучше и лучше

Англия
(1 голосов)

Мнение тренера синих

Поттер - об игре Мудрика против Лестера: Он будет становиться все лучше и лучше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" убедительно переиграл "Лестер" в матче английской Премьер лиге. Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих" на матч против "лисиц".

Наставник лондонцев Грэм Поттер прокомментировал качество игры украинца в матче АПЛ, похвалив Мудрика:

"Он будет становиться все лучше и лучше. Он молодой игрок, у которого не так много опыта, поэтому с каждой игрой он будет становиться лучше и лучше. Его отношение фантастическое", - сказал Поттер в интервью football.london.

Напомним, после победы "Челси" занимает 10 место в АПЛ. "Лестер" идет на шестнадцатой строчке Премьер лиги.

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В статье: Лестер Сити Грэм Поттер Челси
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2023 в 21:57
в обороне он так же мало отрабатывает, как и в шд!
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