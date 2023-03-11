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Поттер - об игре Мудрика против Лестера: Он будет становиться все лучше и лучше
Мнение тренера синих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" убедительно переиграл "Лестер" в матче английской Премьер лиге. Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих" на матч против "лисиц".
Наставник лондонцев Грэм Поттер прокомментировал качество игры украинца в матче АПЛ, похвалив Мудрика:
"Он будет становиться все лучше и лучше. Он молодой игрок, у которого не так много опыта, поэтому с каждой игрой он будет становиться лучше и лучше. Его отношение фантастическое", - сказал Поттер в интервью football.london.
Напомним, после победы "Челси" занимает 10 место в АПЛ. "Лестер" идет на шестнадцатой строчке Премьер лиги.
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