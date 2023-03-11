Поттер - об игре Мудрика против Лестера: Он будет становиться все лучше и лучше

Лондонский "Челси" убедительно переиграл "Лестер" в матче английской Премьер лиге. Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих" на матч против "лисиц".

Наставник лондонцев Грэм Поттер прокомментировал качество игры украинца в матче АПЛ, похвалив Мудрика:

"Он будет становиться все лучше и лучше. Он молодой игрок, у которого не так много опыта, поэтому с каждой игрой он будет становиться лучше и лучше. Его отношение фантастическое", - сказал Поттер в интервью football.london.