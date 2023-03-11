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Мудрик - о своей игре против Лестера: Доверяйте процессу, никогда не торопитесь

Англия
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Украинец поблагодарил Всевышнего

Мудрик - о своей игре против Лестера: Доверяйте процессу, никогда не торопитесь

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" убедительно переиграл "Лестер" в матче английской Премьер лиге. Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих" на матч против "лисиц".

Украинец подвел итоги победного матча, поблагодарив Бога за удачную игру:

"Доверяйте процессу, никогда не торопитесь, будьте терпеливы, и он сделает все», – написал Мудрик на своей странице в Instagram.

Отметим, что в той встрече Мудрик забил гол, но после просмотра VAR отменил его из-за офсайда. Спустя две минуты Михаил отметился первым результативным действием, отдав голевую передачу на Матео Ковачича.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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11.03.2023 в 23:03
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