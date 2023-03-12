Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Мы играли в течение 95 минут так, как хотел Борнмут
Наставник "мерсисайдцев" о гостевом поражении
фото - Getty Images
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Я очень разочарован. Матч был почти полной противоположностью того, что мы хотели реализовать. Я думаю, что мы играли в течение 95 минут так, как хотел сыграть "Борнмут". У нас было всего несколько минут и несколько моментов, чтобы сделать то, чего мы хотели.
В первом тайме, я думаю, наши два-три лучших момента были похожи: найти полупространство. Мы забили гол, который не засчитали из-за офсайда. У нас были другие хорошие моменты после стандартных положений, которые мы не использовали.
Если учитывать только домашние матчи, то мы в ТОП-4, если выездные – даже не в еврокубках", – рассказал коуч "мерсисайдцев".
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Третья подряд ничья Ротаня, Заря отрывается от Динамо. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Едва не ответил критикам. Гол Михаила Мудрика за Челси отменили
- Зинченко: Мои одноклубники думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО