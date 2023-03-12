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Клопп: Мы играли в течение 95 минут так, как хотел Борнмут

Англия
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Наставник "мерсисайдцев" о гостевом поражении

Клопп: Мы играли в течение 95 минут так, как хотел Борнмут

фото - Getty Images

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Борнмута" в рамках 27 тура АПЛ.

"Я очень разочарован. Матч был почти полной противоположностью того, что мы хотели реализовать. Я думаю, что мы играли в течение 95 минут так, как хотел сыграть "Борнмут". У нас было всего несколько минут и несколько моментов, чтобы сделать то, чего мы хотели.

В первом тайме, я думаю, наши два-три лучших момента были похожи: найти полупространство. Мы забили гол, который не засчитали из-за офсайда. У нас были другие хорошие моменты после стандартных положений, которые мы не использовали.

Если учитывать только домашние матчи, то мы в ТОП-4, если выездные – даже не в еврокубках", – рассказал коуч "мерсисайдцев".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Борнмут
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Источник:
Sky Sports

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