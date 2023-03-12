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Фулхэм - Арсенал: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Фулхэм – Арсенал, чемпионат Англии, 12 марта 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч "Фулхэм" – "Арсенал" вполне можно назвать центральным в 27-м туре английской Премьер-лиги. Лидер сыграет на поле крепкого середняка, в составе которого выступает несколько очень интересных исполнителей. Конечно, для украинских любителей футбола игра интересна в первую очередь фигурой Александра Зинченко.
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Но ведь и Манор Соломон в последнее время зажигает в Англии – израильтянин выдал серию из пяти результативных матчей подряд. Не забывайте, что за коттеджеров играет еще один бывший футболист "Шахтера" – Виллиан.
Кто в итоге победит – "Фулхэм" или "Арсенал" – смотрите в воскресенье, 12 марта. Начало в 16:00. В Украине легальная трансляция матча доступна на OTT-платформе Setanta Sports. Также в прямом эфире поединок будет показан на канале Setanta Sports, доступном на других сервисах интернет-телевидения (MEGOGO, Киевстар ТВ и другие).
Если у вас нет возможности посмотреть игру по ТВ, за ходом поединка вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Фулхэм – Арсенал онлайн >>>.
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