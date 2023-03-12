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Гвардиола: Холанд должен забивать пять голов в каждом матче
Наставник верит в своего подопечного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Коуч "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал игру Эрлинга Холанда, забившего победный гол в матче с "Кристалл Пелес" (1:0):
"Он должен забивать пять голов в каждом матче. А когда не забивает - чувствуется давление. Этот парень не должен испытывать давление, потому что пока проводит невероятный сезон. Он не реализовал несколько случаев в первом тайме, а забить с пенальти тоже непросто.
Но он всегда добивается своего, ему это нравится. Как он празднует голы и мячи своих товарищей по команде, показывает, насколько он счастлив здесь и насколько счастливы мы с ним.
Он молодой парень. Имеет такой характер, что не было сомнений в его пенальте. Цифры говорят сами за себя, а Эрлинг забил уже столько голов, сейчас только март. Одно из самых больших качеств, которому я научился, работая с ним, состоит в том, что он никогда не теряет концентрации.
У него может быть один шанс, два шанса, но он не унывает и не впадает в депрессию – всегда думает положительно. "Я получу следующий случай". Он знает, что у него будут шансы, а он будет рядом. Это фантастическая черта футболиста.
Обычно, когда играешь в футбол или баскетбол и думаешь о последнем действии, ты не можешь быть лучшим, но этот парень думает: "Хорошо, сколько времени имеем?" У меня есть час, и это хорошо. Конечно, он чувствует давление – это хорошо. Он должен жить с ним и справиться с ним. Но это хорошо и побуждает вас быть лучшим", - сказал Гвардиола.
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