Незабитый пенальти Салаха. Борнмут – Ливерпуль 1:0. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 27-го тура чемпионата Англии, в котором "Борнмут" победил "Ливерпуль". "Вишни" еще до перерыва могли вести в два гола, но реализовали один убийственный момент из двух. "Мерсисайдцы" однажды забили из офсайда, а на 69-й минуте упустили шанс сравнять счет: Салах промахнулся с пенальти.

"Борнмут" – "Ливерпуль" 1:0

Гол: Биллинг 28

На 69-й минуте Салах не реализовал пенальти (мимо ворот)