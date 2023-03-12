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Незабитый пенальти Салаха. Борнмут – Ливерпуль 1:0. Видео гола и обзор матча
"Вишни" благодаря набранным трем очкам покинули зону вылета
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 27-го тура чемпионата Англии, в котором "Борнмут" победил "Ливерпуль". "Вишни" еще до перерыва могли вести в два гола, но реализовали один убийственный момент из двух. "Мерсисайдцы" однажды забили из офсайда, а на 69-й минуте упустили шанс сравнять счет: Салах промахнулся с пенальти.
Гол: Биллинг 28
На 69-й минуте Салах не реализовал пенальти (мимо ворот)
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