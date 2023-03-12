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Незабитый пенальти Салаха. Борнмут – Ливерпуль 1:0. Видео гола и обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Вишни" благодаря набранным трем очкам покинули зону вылета

Незабитый пенальти Салаха. Борнмут – Ливерпуль 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 27-го тура чемпионата Англии, в котором "Борнмут" победил "Ливерпуль". "Вишни" еще до перерыва могли вести в два гола, но реализовали один убийственный момент из двух. "Мерсисайдцы" однажды забили из офсайда, а на 69-й минуте упустили шанс сравнять счет: Салах промахнулся с пенальти.

"Борнмут" – "Ливерпуль" 1:0

Гол: Биллинг 28

На 69-й минуте Салах не реализовал пенальти (мимо ворот)

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Борнмут
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