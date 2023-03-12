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Де Йонг, Беллингем и другие топ-игроки. Стал известен шорт-лист Челси на летнее трансферное окно

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Команда Поттера не собирается переставать покупать игроков

Де Йонг, Беллингем и другие топ-игроки. Стал известен шорт-лист Челси на летнее трансферное окно

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

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"Челси" определил шорт-лист полузащитников, которыми хочет усилить состав летом. Об этом сообщает издание Football Insider.

В списке находятся Фрэнки де Йонг "Барселона", Мойсес Кайседо "Брайтон", Деклан Райс "Вест Гэм" и Джуд Беллингем "Боруссия".

Для владельца "Челси" Тодда Боэли приоритетным вариантом является де Йонг. Он считается и самым доступным кандидатом, учитывая финансовые проблемы "Барселоны".

Фрэнки в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.

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В статье: Челси (Лондон) Френки де Йонг Джуд Беллингем
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
12.03.2023 в 14:59
Так, губа не дура, а й ще бездонний гаманець.
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