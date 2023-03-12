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Конте: Для нас финишировать в первой четверке – все равно, что выиграть Премьер-лигу

Англия
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У тренера нет иллюзий относительно достижений этого сезона

Конте: Для нас финишировать в первой четверке – все равно, что выиграть Премьер-лигу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о том, что в этом сезоне команде будет труднее пробиться в Лигу чемпионов, чем в этом году:

"Для нас финишировать в первой четверке - все равно, что выиграть Премьер-лигу. Борьба за Лигу чемпионов будет очень и очень тяжелой, вы же видите наших конкурентов. Я думаю, что осталось только одно неразыгранное место, потому что "Арсенал" и "Манчестер Сити" сражаются за победу, а "Манчестер Юнайтед" демонстрирует отличную последовательность в результатах.

"Ливерпуль" наш конкурент, "Ньюкасл" наш конкурент, и это совсем другой "Ньюкасл", по сравнению с прошлым сезоном. У "Челси" есть возможность выиграть последние 11 или 12 матчей подряд, потому что у них очень и очень сильная команда", - сказал Конте.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Mirror

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