Конте: Для нас финишировать в первой четверке – все равно, что выиграть Премьер-лигу

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о том, что в этом сезоне команде будет труднее пробиться в Лигу чемпионов, чем в этом году:

"Для нас финишировать в первой четверке - все равно, что выиграть Премьер-лигу. Борьба за Лигу чемпионов будет очень и очень тяжелой, вы же видите наших конкурентов. Я думаю, что осталось только одно неразыгранное место, потому что "Арсенал" и "Манчестер Сити" сражаются за победу, а "Манчестер Юнайтед" демонстрирует отличную последовательность в результатах.

"Ливерпуль" наш конкурент, "Ньюкасл" наш конкурент, и это совсем другой "Ньюкасл", по сравнению с прошлым сезоном. У "Челси" есть возможность выиграть последние 11 или 12 матчей подряд, потому что у них очень и очень сильная команда", - сказал Конте.