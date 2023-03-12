Артета: Если вам не нравится, как Арсенал празднует голы, идите в церковь

Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, что думает о бурных празднованиях забитых голов его подопечными.

"Ни капли не жалею. В футболе празднуют победы. Вы хотите страсти и эмоций. Нет ничего лучше забитых голов и побед в футбольных матчах. Если вам это не нравится, идите в церковь.

Я точно не буду просить игроков праздновать более сдержанно в предстоящей игре", - сказал Артета.