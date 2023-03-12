Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команде Зинченко нужна победа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" вчера одержал победу над "Кристалл Пэлас" и сократил отставание от "Арсенала" до двух очков. Так что "канонирам" необходимо обязательно побеждать, чтобы вернуть более комфортное преимущество. Украинец Александр Зинченко по традиции выйдет в основе "Арсенала" на эту игру – а это дополнительная интрига для украинского болельщика.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Англии 27-й тур
12 марта. Начало в 16:00
"Фулхэм" (Лондон) - "Арсенал" (Лондон)
Трансляция - MEGOGO канала Setanta Sports
Популярное сейчас
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 0:1. Луческу все еще в игре
- Днепр-1 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Второй день подряд больше тысячи убитых. Генштаб обновил потери россиян в военных действиях
- Зинченко: Мои одноклубники думают, что голосующие за меня люди не разбираются в футболе
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО
Новости по теме
- 00:19 Прогнозы на футбол Фулхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 12.03.2023
- 10:45 Прогнозы на футбол Кристал Пэлас - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.03.2023
- 00:38 Прогнозы на футбол Миколенко возвращается. Эвертон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.03.23