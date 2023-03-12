Фулхэм - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Манчестер Сити" вчера одержал победу над "Кристалл Пэлас" и сократил отставание от "Арсенала" до двух очков. Так что "канонирам" необходимо обязательно побеждать, чтобы вернуть более комфортное преимущество. Украинец Александр Зинченко по традиции выйдет в основе "Арсенала" на эту игру – а это дополнительная интрига для украинского болельщика.

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Чемпионат Англии 27-й тур

12 марта. Начало в 16:00

"Фулхэм" (Лондон) - "Арсенал" (Лондон)

Трансляция - MEGOGO канала Setanta Sports