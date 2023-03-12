  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Команде Зинченко нужна победа

Фулхэм - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" вчера одержал победу над "Кристалл Пэлас" и сократил отставание от "Арсенала" до двух очков. Так что "канонирам" необходимо обязательно побеждать, чтобы вернуть более комфортное преимущество. Украинец Александр Зинченко по традиции выйдет в основе "Арсенала" на эту игру – а это дополнительная интрига для украинского болельщика.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Англии 27-й тур
12 марта. Начало в 16:00
"Фулхэм" (Лондон) - "Арсенал" (Лондон)
Трансляция - MEGOGO канала Setanta Sports

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0. Три штанги, одно удаление, ноль голов
yellow-arrow
ВИДЕО, как Каземиро заработал вторую красную карточку в составе МЮ
yellow-arrow
Арсенал с Зинченко в основе бьется за победу против Фулхэма. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде