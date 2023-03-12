АПЛ. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0. Три штанги, одно удаление, ноль голов

“Манчестер Юнайтед” теряет очки во втором туре подряд. Пока третьему месту МЮ ничего не угрожает, но команда Эрика тен Хага только в третий раз в сезоне остается без побед в двух матчах АПЛ подряд, и продлить неутешительную серию может дисквалификация Каземиро. Бразильский хавбек, ни разу не получавший прямых красных карточек за “Реал”, удаляется с поля во второй раз за три матча, и теперь пропустит четыре игры из-за дисквалификации.

Для “Манчестер Юнайтед” это третий матч за восемь дней, но Эрик тен Хаг сделал только две замены в составе, по сравнению с поединками и “Ливерпулем” и “Бетисом”, где стартовые одиннадцать оставались неизменными: Уан-Биссака заменил Далота, а Санчо заменил Фреда. Игровая схема приобрела очертания 4-1-4-1. Так у “Юнайтед” было больше футболистов в атаке, но Каземиро нужно было выполнять большой объем работы в центре поля.

“Юнайтед” был уставшим. “Саутгемптон” хорошо работал без мяча, часто замыкая хозяев на своей половине поля и МЮ не было хороших выходов атаку. Это был один из тех матчей, где команде тен Хага нужен был Эриксен з его умением отдать точную диагональ.

А так “Саутгемптон” играл смело, и тоже создавал свои моменты. Чаще всего после потерь МЮ при владении. Например, мог забивать Уолкотт, но его удар головой в упор парировал Де Хеа.

Из моментов “Юнайтед” можно вспомнить только не самые удачные попытки Рашфорда и Вегорста, а также подключение Варана к стандарту и хороший сэйв кипера “Сотона” Базуну.

Форвард “Саутгемптона” Адамс удачно выманивал на себя защитников, и пространство для рывков часто получали Сулемана, Уолкотт и Алькарас. В конечном итоге, одно из таких подключений Алькараса привело к удалению Каземиро. Сначала Энтони Тэйлор ограничился предупреждением, но после консультации рефери VAR Андре Маринера достал красную карточку. Очень неудачливый эпизод. Каземиро сыграл агрессивно, но явной грубости в его намерениях не было. Он достал мяч, но и ударил шипами Алькараса. Расстроились все, даже хавбек “Саутгемптона”. Но правила есть правила.

???? Man Utd red cards in last 52 PL games since November 2021



2⃣ Casemiro (both in last 3 apps)

0⃣ All other players pic.twitter.com/ZPhdF96MBg — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 12, 2023

Следовали ли правилам Тейлор или Маринер, когда не увидели игру рукой Белла-Котчапа в своей штрафной? Защитник “Саутгемптона” явно коснулся мяча, но рефери не увидели причин назначать одиннадцатиметровый.

Тен Хагу пришлось снять Вегорста, и выпустить на поле Мактомини. Игра после перерыва приобрела открытый характер. “Саутгемптон” владел мячом больше времени, чем мог этого ожидать на “Олд Траффорд”, и выполнил в итоге больше ударов. Уорд-Прауз на стадионе “Манчестер Юнайтед” мог сравняться с Бекхэмом по количеству голов со штрафных ударов, но пробил в перекладину, своим дальним выстрелом ответил Фернандеш – Базуну перевел мяч в штангу. Наонец, пробил в штангу после углового “Саутгемптона” и Уокер-Питерс. А несколькими минутами ранее Уолкотту не хватило скорости, чтобы реализовать выход один на один. Экс-форварду сборной Англии мешал Мартинес, и правильную позицию выбрал Де Хеа.

У “Юнайтед” шансов было не так много, и от отчаяния Рашфорд пытался нарисовать пенальти, и только по странному недоразумению не получил желтую карточку за симуляцию.

0:0 – для “Манчестер Юнайтед” это был последний матч Премьер-лиги в марте. Впереди выездная игра с “Бетисом”, где результат первого матча позволяет провести ротацию, и четвертьфинал Кубка Англии с “Фулхэмом”.

“Саутгемптон” набирает пять очков из 12 возможных с новым тренером Рубеном Сельесом. “Святые” сделали три клиншита в последних четырех турах, в предыдущих 22 турах команда с южного побережье не пропускала только один раз. Положительные изменения в игре “Саутгемптона” заметны, но “святые” пока остаются на последнем месте АПЛ.

FULL-TIME Man Utd 0-0 Southampton



10-man Man Utd are held in an entertaining draw with Ruben Selles’ Southampton#MUNSOU pic.twitter.com/qfAvaU1nnN — Premier League (@premierleague) March 12, 2023

Чемпионат Англии, 27-й тур

Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Саутгемптон” 0:0

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Мартинес (Магуайр 90), Шоу – Каземиро – Антони (Пеллистри 74), Санчо (Гарначо 73, Фред 90+1), Фернандеш, Рашфорд – Вегорст (Мактомини 44)

“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Беднарек, Перро – Лавиа, Уорд-Прауз – Сулемана (Адам Армстронг 76), Алькарас (Стюарт Армстронг 55), Уолкотт (Онуачу 85) – Адамс (Мара 77)

Предупреждения: Мартинес 10, Шоу 90+6

Удаление: Каземиро 34

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Астон Вилла” 1:1

Голы: Бенрахма 26 (пен.) – Уоткинс 17

“Вест Хэм”: Ареоля – Керер, Зума, Агер, Эмерсон – Соучек, Райс – Боуэн, Пакета (Форнальс), Бенрахма – Ингз (Корне 86)

“Астон Вилла”: Мартинес – Морено (Динь 64), Мингз, Конса, Кэш (Янг 80) – Рэмзи, Луис, Буэндиа (Дюран 80), Макгинн – Уоткинс (Чамберс 85), Бэйли (Траоре 64)

Предупреждение: Пакета 70