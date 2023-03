АПЛ. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0. Три штанги, одно удаление, ноль голов

“Манчестер Юнайтед” теряет очки во втором туре подряд. Пока третьему месту МЮ ничего не угрожает, но команда Эрика тен Хага только в третий раз в сезоне остается без побед в двух матчах АПЛ подряд, и продлить неутешительную серию может дисквалификация Каземиро. Бразильский хавбек, ни разу не получавший прямых красных карточек за “Реал”, удаляется с поля во второй раз за три матча, и теперь пропустит четыре игры из-за дисквалификации.

Для “Манчестер Юнайтед” это третий матч за восемь дней, но Эрик тен Хаг сделал только две замены в составе, по сравнению с поединками и “Ливерпулем” и “Бетисом”, где стартовые одиннадцать оставались неизменными: Уан-Биссака заменил Далота, а Санчо заменил Фреда. Игровая схема приобрела очертания 4-1-4-1. Так у “Юнайтед” было больше футболистов в атаке, но Каземиро нужно было выполнять большой объем работы в центре поля.

“Юнайтед” был уставшим. “Саутгемптон” хорошо работал без мяча, часто замыкая хозяев на своей половине поля и МЮ не было хороших выходов атаку. Это был один из тех матчей, где команде тен Хага нужен был Эриксен з его умением отдать точную диагональ.

А так “Саутгемптон” играл смело, и тоже создавал свои моменты. Чаще всего после потерь МЮ при владении. Например, мог забивать Уолкотт, но его удар головой в упор парировал Де Хеа.

Из моментов “Юнайтед” можно вспомнить только не самые удачные попытки Рашфорда и Вегорста, а также подключение Варана к стандарту и хороший сэйв кипера “Сотона” Базуну.

Форвард “Саутгемптона” Адамс удачно выманивал на себя защитников, и пространство для рывков часто получали Сулемана, Уолкотт и Алькарас. В конечном итоге, одно из таких подключений Алькараса привело к удалению Каземиро. Сначала Энтони Тэйлор ограничился предупреждением, но после консультации рефери VAR Андре Маринера достал красную карточку. Очень неудачливый эпизод. Каземиро сыграл агрессивно, но явной грубости в его намерениях не было. Он достал мяч, но и ударил шипами Алькараса. Расстроились все, даже хавбек “Саутгемптона”. Но правила есть правила.

