ВИДЕО, как Каземиро заработал вторую красную карточку в составе МЮ

В рамках 27-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимает "Саутгемптон".

Первый тайм команда Эрика тен Хага заканчивала в меньшинстве. На 34-й минуте опорный полузащитник "красных дьяволов" Казэмиро получил прямую красную карточку за грубый подкат против игрока "святых". Сначала арбитр встречи показал бразильцу желтую карточку, однако после просмотра VAR изменил свое решение и удалил 31-летнего хавбека с поля.

Таким образом, теперь Казэмиро получит дисквалификацию и пропустит следующие 4 матча "МЮ" в чемпионате Англии.

Эта красная карточка стала второй для бразильского игрока в составе "Ман Юнайтед". Примечательно, что за 9 сезонов в составе мадридского "Реала" Каземиро ни разу не удалился с поля.

Видео фола Каземиро