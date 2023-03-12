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ВИДЕО, как Каземиро заработал вторую красную карточку в составе МЮ
Теперь бразилец пропустит 4 матча
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 27-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимает "Саутгемптон".
Первый тайм команда Эрика тен Хага заканчивала в меньшинстве. На 34-й минуте опорный полузащитник "красных дьяволов" Казэмиро получил прямую красную карточку за грубый подкат против игрока "святых". Сначала арбитр встречи показал бразильцу желтую карточку, однако после просмотра VAR изменил свое решение и удалил 31-летнего хавбека с поля.
Таким образом, теперь Казэмиро получит дисквалификацию и пропустит следующие 4 матча "МЮ" в чемпионате Англии.
Эта красная карточка стала второй для бразильского игрока в составе "Ман Юнайтед". Примечательно, что за 9 сезонов в составе мадридского "Реала" Каземиро ни разу не удалился с поля.
Видео фола Каземиро
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