  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. ВИДЕО, как Каземиро заработал вторую красную карточку в составе МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО, как Каземиро заработал вторую красную карточку в составе МЮ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Теперь бразилец пропустит 4 матча

ВИДЕО, как Каземиро заработал вторую красную карточку в составе МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 27-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимает "Саутгемптон".

Первый тайм команда Эрика тен Хага заканчивала в меньшинстве. На 34-й минуте опорный полузащитник "красных дьяволов" Казэмиро получил прямую красную карточку за грубый подкат против игрока "святых". Сначала арбитр встречи показал бразильцу желтую карточку, однако после просмотра VAR изменил свое решение и удалил 31-летнего хавбека с поля.

Таким образом, теперь Казэмиро получит дисквалификацию и пропустит следующие 4 матча "МЮ" в чемпионате Англии.

Эта красная карточка стала второй для бразильского игрока в составе "Ман Юнайтед". Примечательно, что за 9 сезонов в составе мадридского "Реала" Каземиро ни разу не удалился с поля.

Видео фола Каземиро

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0. Три штанги, одно удаление, ноль голов
yellow-arrow
Фулхэм - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Арсенал с Зинченко в основе бьется за победу против Фулхэма. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Каземиро "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде