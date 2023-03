АПЛ. Фулхэм – Арсенал 0:3. Хет-трик результативных действий Троссарда

Английская Премьер-лига, 27-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Лондон – красный, и это снова подтвердил “Арсенал”. Победа над "Фулхэмом" стала уже пятой в этом сезоне, которую добыли "канониры" на выезде в лондонских дерби. "Арсенал" стал первой командой в истории английского футбола, которая взяла верх над пятью соперниками у них на стадионе в столичных дерби без пропущенного гола.

Первые 15 минут были достаточно спокойными. Гости взяли контроль над мячом и искали ключики к чужим воротам. Скоро замок немного начал открываться, и дачники забили сами себе. Мартинелли классно открылся на передачу Джаки, забежал в штрафную и пробил. Голкипер парировал, но мяч от ноги Робинсона улетел в ворота. Благо для “Фулхэма”, что VAR отменил это взятие ворот.

Недолго счету еще оставалось быть нулевым: на 21-й минуте "канониры" забили легальный гол. Троссард подал с углового, а Габриэль головой прошил голкипера. Кстати, в этом сезоне бразильский защитник забивал только в лондонских дерби (дважды "Фулхэму", однажды "Челси").

Еще через пять минут преимущество гостей в счете удвоилось. Здесь оборона "дачников" сыграла очень плохо. Они и дали спокойно забросить мяч на Мартинелли, и дали практически без борьбы выиграть бразильцу верховую и пробить головой в свободный угол ворот.

После этого счет еще несколько раз мог увеличиваться: Джака не реализовал выход один на один, Троссард не попал в ворота с хорошей позиции, а удар Мартинелли в упор потянул Лено. Хозяева смогли создали что-то путевое только когда Рамсдейл просто подарил мяч Перейре: бразильский полузащитник сразу же пробил по полупустым воротам, но безрезультатно.

В конце концов счет сменился на 0:3. Троссард с левого фланга навесил на Эдегора, тот получил кучу времени от оппонентов, обыграл их и забил гол. Третий ассист бельгийского вингера. Троссард стал первым игроком в истории АПЛ, который сделал три результативных паса в первом тайме выездного поединка.

3 - @LTrossard is the first player in Premier League history to make a hat-trick of assists in the first half of an away game (via @OptaJoe) pic.twitter.com/kj1w2FFiRR