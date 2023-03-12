АПЛ. Фулхэм – Арсенал 0:3. Хет-трик результативных действий Троссарда

Английская Премьер-лига, 27-й тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Лондон – красный, и это снова подтвердил “Арсенал”. Победа над "Фулхэмом" стала уже пятой в этом сезоне, которую добыли "канониры" на выезде в лондонских дерби. "Арсенал" стал первой командой в истории английского футбола, которая взяла верх над пятью соперниками у них на стадионе в столичных дерби без пропущенного гола.

Первые 15 минут были достаточно спокойными. Гости взяли контроль над мячом и искали ключики к чужим воротам. Скоро замок немного начал открываться, и дачники забили сами себе. Мартинелли классно открылся на передачу Джаки, забежал в штрафную и пробил. Голкипер парировал, но мяч от ноги Робинсона улетел в ворота. Благо для “Фулхэма”, что VAR отменил это взятие ворот.

Недолго счету еще оставалось быть нулевым: на 21-й минуте "канониры" забили легальный гол. Троссард подал с углового, а Габриэль головой прошил голкипера. Кстати, в этом сезоне бразильский защитник забивал только в лондонских дерби (дважды "Фулхэму", однажды "Челси").

Еще через пять минут преимущество гостей в счете удвоилось. Здесь оборона "дачников" сыграла очень плохо. Они и дали спокойно забросить мяч на Мартинелли, и дали практически без борьбы выиграть бразильцу верховую и пробить головой в свободный угол ворот.

Gabi ???? Gabi

Brazilians scoring headers pic.twitter.com/dVIUfKhCtG — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2023

После этого счет еще несколько раз мог увеличиваться: Джака не реализовал выход один на один, Троссард не попал в ворота с хорошей позиции, а удар Мартинелли в упор потянул Лено. Хозяева смогли создали что-то путевое только когда Рамсдейл просто подарил мяч Перейре: бразильский полузащитник сразу же пробил по полупустым воротам, но безрезультатно.

В конце концов счет сменился на 0:3. Троссард с левого фланга навесил на Эдегора, тот получил кучу времени от оппонентов, обыграл их и забил гол. Третий ассист бельгийского вингера. Троссард стал первым игроком в истории АПЛ, который сделал три результативных паса в первом тайме выездного поединка.

3 - @LTrossard is the first player in Premier League history to make a hat-trick of assists in the first half of an away game (via @OptaJoe) pic.twitter.com/kj1w2FFiRR — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2023

На второй тайм "Арсенал" вышел с целью удержать счет. "Фулхэм" попытался после перерыва немного атаковать, однако быстро потерял свой пыл. Лишь на 69-й минуте хозяева создали два момента, в одном из которых выручил Рамсдейл, а в другом гостей спасла перекладина.

Артета начал сбивать темп дачников заменами, и это у него получилось. Вторая половина второго тайма была полностью под контролем "канониров", благодаря чему они спокойно завершили матч. Кстати, мог забивать Габи Жезус, но его удар потянул голкипер. Испанский тренер дал бразильцу 15 минут – он сыграл в матче АПЛ впервые с 12 ноября прошлого года.

100-я победа Микеля Артеты во главе "Арсенала" за 167 матчей. Хорошее достижение. Тем более, когда оно идет рядом с лидерством в АПЛ. Канониры держат “Манчестер Сити” на дистанции в пять очков.

A century of wins under Mikel ❤️ pic.twitter.com/2I6TwVCHfo — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2023

"Фулхэм" – "Арсенал" 0:3

Голы: Габриэль 21, Мартинелли 26, Эдегор 45+2

Фулхэм: Лено – Тете, Адарабио, Рим, Робинсон – Г. Рид, Лукич – Б. Рид, Перейра (Уилсон 76), Соломон (Джеймс 76) – Митрович

Арсенал: Ремсдейл – Уайт (Томиясу 80), Салиба, Габриэль, Зинченко (Тирни 72) – Эдегор, Партей, Джака – Сака (Нелсон 72), Троссард (Жезус 77), Мартинелли (Вийера 77)

Предупреждение: Эдегор 74