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Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Фулхэмом по версии SofaScore
6,9 для украинского футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" добыл разгромную победу над "Фулхэмом" в выездном поединке, в рамках 27-го тура АПЛ, забив три гола в первой половине игры.
Статистический портал SofaScore оценил игру участников данного поединка. Украинский футболист Александр Зинченко получил оценку 6,9. Худше оценка среди его одноклубников, также вышедших в стартовом составе, только у Букайо Сака (6,8), Гранита Джака и Бена Уайта (оба - по 6,6)
Стоит отметить, что Зинченко за 72 минуты один раз вынес мяч, один раз его перехватил, выиграл 1 верховую дуэль, сделал 57 касаний мяча, отдал 44 точные передачи из 47 (94%), в том числе одну ключевую.
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