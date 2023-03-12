Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Фулхэмом по версии SofaScore

Лондонский "Арсенал" добыл разгромную победу над "Фулхэмом" в выездном поединке, в рамках 27-го тура АПЛ, забив три гола в первой половине игры.

Статистический портал SofaScore оценил игру участников данного поединка. Украинский футболист Александр Зинченко получил оценку 6,9. Худше оценка среди его одноклубников, также вышедших в стартовом составе, только у Букайо Сака (6,8), Гранита Джака и Бена Уайта (оба - по 6,6)

Стоит отметить, что Зинченко за 72 минуты один раз вынес мяч, один раз его перехватил, выиграл 1 верховую дуэль, сделал 57 касаний мяча, отдал 44 точные передачи из 47 (94%), в том числе одну ключевую.