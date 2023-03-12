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Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Фулхэмом по версии SofaScore

Англия
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(2 голосов)

6,9 для украинского футболиста

Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Фулхэмом по версии SofaScore

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" добыл разгромную победу над "Фулхэмом" в выездном поединке, в рамках 27-го тура АПЛ, забив три гола в первой половине игры.

Статистический портал SofaScore оценил игру участников данного поединка. Украинский футболист Александр Зинченко получил оценку 6,9. Худше оценка среди его одноклубников, также вышедших в стартовом составе, только у Букайо Сака (6,8), Гранита Джака и Бена Уайта (оба - по 6,6)

Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Фулхэмом по версии SofaScore - изображение 1

Стоит отметить, что Зинченко за 72 минуты один раз вынес мяч, один раз его перехватил, выиграл 1 верховую дуэль, сделал 57 касаний мяча, отдал 44 точные передачи из 47 (94%), в том числе одну ключевую.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (4)
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adey (Korosten)
12.03.2023 в 20:10
і нема різниці, що у суперника тільки Соломон отримав вищу, ніж у Зінченка оцінку.головне - заголовок.
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
12.03.2023 в 19:36
Якщо оцінка команди висока, а у гравця вона нижча за середню, то це не означає, що вона «одна з найгірших». І так, добре що в Арсеналі до Зінченка приєднався Зіненко. Українців все більше в АПЛ! )))
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.03.2023 в 19:36
Поф.. 3:0 без питань
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0
0
hullky (Луцьк)
12.03.2023 в 19:34
Зіненко... :))
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+1
0

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