Тен Хаг: Каземиро провел более 500 игр в Европе и не был удален. Теперь у него две красных в АПЛ

"Большие комплименты команде. Они продемонстрировали большой характер, играя так долго в меньшинстве. Они были физически и морально сильны, чтобы заработать одно очко.
Безусловно, что пенальти в ворота "святых" не было. Нет сомнений. Я не знаю почему VAR не проверил этот момент
Каземиро провел более 500 игр в Европе и ни разу не получил красную карточку. Теперь у него две в Премьер-лиге. Проблема не в его отсутствии (прим. – бразилец получил 4 матча дисквалификации). Мы с этим разберемся. Проблема в том, что на эту игру повлиял арбитр", – рассказал коуч "красных дьяволов".
Людина РЕАЛьно не розуміє чому Там так і досі судять. Один КК навмисно вибиває супернику ліктем зуб, а арбітри "не бачать" Іншій смикає суперника за футболку та ще б'є опонента ногою, а судейка побачив, коли другій падаючи... намагаючись втриматись теж теж потримався за футболку... В АПЛ такої суперлояльності до МЮ нема, а звички так просто не зникають.