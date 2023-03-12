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Тен Хаг: Каземиро провел более 500 игр в Европе и не был удален. Теперь у него две красных в АПЛ

Англия
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Коуч "красных дьяволов" о ничьей со "святыми"

Тен Хаг: Каземиро провел более 500 игр в Европе и не был удален. Теперь у него две красных в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тэн Хаг прокомментировал нулевую ничью с "Саутгемптоном" в рамках 27-го тура АПЛ.

"Большие комплименты команде. Они продемонстрировали большой характер, играя так долго в меньшинстве. Они были физически и морально сильны, чтобы заработать одно очко.

Безусловно, что пенальти в ворота "святых" не было. Нет сомнений. Я не знаю почему VAR не проверил этот момент

Каземиро провел более 500 игр в Европе и ни разу не получил красную карточку. Теперь у него две в Премьер-лиге. Проблема не в его отсутствии (прим. – бразилец получил 4 матча дисквалификации). Мы с этим разберемся. Проблема в том, что на эту игру повлиял арбитр", – рассказал коуч "красных дьяволов".

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В статье: "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
12.03.2023 в 21:55
Людина РЕАЛьно не розуміє чому Там так і досі судять. Один КК навмисно вибиває супернику ліктем зуб, а арбітри "не бачать" Іншій смикає суперника за футболку та ще б'є опонента ногою, а судейка побачив, коли другій падаючи... намагаючись втриматись теж теж потримався за футболку... В АПЛ такої суперлояльності до МЮ нема, а звички так просто не зникають.
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