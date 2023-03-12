Тен Хаг: Каземиро провел более 500 игр в Европе и не был удален. Теперь у него две красных в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тэн Хаг прокомментировал нулевую ничью с "Саутгемптоном" в рамках 27-го тура АПЛ.

"Большие комплименты команде. Они продемонстрировали большой характер, играя так долго в меньшинстве. Они были физически и морально сильны, чтобы заработать одно очко.

Безусловно, что пенальти в ворота "святых" не было. Нет сомнений. Я не знаю почему VAR не проверил этот момент