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Зинченко - о матче против Фулхэма: Важные три очка вдали от дома

Англия
(1 голосов)

Украинец выложил пост в Instagram

Зинченко - о матче против Фулхэма: Важные три очка вдали от дома

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" добыл разгромную победу над "Фулхэмом" в выездном поединке, в рамках 27-го тура АПЛ, забив три гола в первой половине игры.

Украинский футболист лондонцев лаконично высказался о матче, написав пост на своей Instagram-странице.

Команда - огонь. Важные 3 очка вдали от дома! Игра на ноль. Брат вернулся", - написал Зинченко.

Напомним, Зинченко получил оценку 6,9 за победный матч против "Фулхэма" от статистического портала SofaScore.

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В статье: Арсенал Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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adey (Korosten)
12.03.2023 в 23:57
далеко-далеко.між стадіонами Арсенала і Фулхема цілих 10 миль :)
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
13.03.2023 в 00:31
Переклад кучерявий. Даміен нижче вже переклав
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0
0
Damien (Kyiv)
12.03.2023 в 23:12
away from home- "На выезде" переводится
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