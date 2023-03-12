Зинченко - о матче против Фулхэма: Важные три очка вдали от дома

Лондонский "Арсенал" добыл разгромную победу над "Фулхэмом" в выездном поединке, в рамках 27-го тура АПЛ, забив три гола в первой половине игры.

Украинский футболист лондонцев лаконично высказался о матче, написав пост на своей Instagram-странице.

Команда - огонь. Важные 3 очка вдали от дома! Игра на ноль. Брат вернулся", - написал Зинченко.