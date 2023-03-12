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Зинченко - о матче против Фулхэма: Важные три очка вдали от дома
Украинец выложил пост в Instagram
Фото: Getty Images
Лондонский "Арсенал" добыл разгромную победу над "Фулхэмом" в выездном поединке, в рамках 27-го тура АПЛ, забив три гола в первой половине игры.
Украинский футболист лондонцев лаконично высказался о матче, написав пост на своей Instagram-странице.
Команда - огонь. Важные 3 очка вдали от дома! Игра на ноль. Брат вернулся", - написал Зинченко.
Напомним, Зинченко
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Комментарии (3)
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adey (Korosten)
12.03.2023 в 23:57
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Будєм разбіратся (Київ)
13.03.2023 в 00:31
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Damien (Kyiv)
12.03.2023 в 23:12
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