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Матч упущенных возможностей и слез. Как Саутгемптон отобрал очки у МЮ на Олд Траффорд. ВИДЕО
Команды голов не забивали
Фото: Getty Images
В матче 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счетом 0:0.
Стоит отметить, что в первом тайме Красные дьяволы остались в меньшинстве - после вмешательства VAR прямую красную карточку получил Каземиро.
Вашему вниманию обзор матча, в котором каждая из команд имела достаточно моментов для победы:
“Манчестер Юнайтед” – “Саутгемптон” 0:0
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Мартинес (Магуайр 90), Шоу – Каземиро – Антони (Пеллистри 74), Санчо (Гарначо 73, Фред 90+1), Фернандеш, Рашфорд – Вегорст (Мактомини 44)
“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Беднарек, Перро – Лавиа, Уорд-Прауз – Сулемана (Адам Армстронг 76), Алькарас (Стюарт Армстронг 55), Уолкотт (Онуачу 85) – Адамс (Мара 77)
Предупреждения: Мартинес 10, Шоу 90+6
Удаление: Каземиро 34
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