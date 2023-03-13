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Матч упущенных возможностей и слез. Как Саутгемптон отобрал очки у МЮ на Олд Траффорд. ВИДЕО

Англия
(1 голосов)

Команды голов не забивали

Матч упущенных возможностей и слез. Как Саутгемптон отобрал очки у МЮ на Олд Траффорд. ВИДЕО

Фото: Getty Images

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В матче 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счетом 0:0.

Стоит отметить, что в первом тайме Красные дьяволы остались в меньшинстве - после вмешательства VAR прямую красную карточку получил Каземиро.

Вашему вниманию обзор матча, в котором каждая из команд имела достаточно моментов для победы:

“Манчестер Юнайтед” – “Саутгемптон” 0:0

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Мартинес (Магуайр 90), Шоу – Каземиро – Антони (Пеллистри 74), Санчо (Гарначо 73, Фред 90+1), Фернандеш, Рашфорд – Вегорст (Мактомини 44)

“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Беднарек, Перро – Лавиа, Уорд-Прауз – Сулемана (Адам Армстронг 76), Алькарас (Стюарт Армстронг 55), Уолкотт (Онуачу 85) – Адамс (Мара 77)

Предупреждения: Мартинес 10, Шоу 90+6

Удаление: Каземиро 34

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В статье: "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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