Челси пересмотрит спонсорское соглашение с Parimatch

Лондонский " Челси " пересмотрит свое спонсорское соглашение с букмекерской контрой Parimatch Tech после того, как стало известно, что контора является одной из двух компаний, связанных с владельцем Тоддом Боэли, которые попали под санкции президента Украины Владимира Зеленского .

Как сообщает Daily Mail, Parimatch и Sportradar AG входят в число 287 компаний из нового санкционного списка, опубликованного президентом Зеленским в прошлую пятницу, и обеим компаниям запрещено заниматься экономической или финансовой деятельностью в Украине в течение следующих 50 лет.

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У Parimatch трехлетнее спонсорское соглашение с "Челси", в рамках которого их логотип отображается на светодиодных системах на "Стэмфорд Бридж", а президент клуба Тодд Боэли является акционером Sportradar, потратив около 120 миллионов фунтов стерлингов на акции 18 месяцев назад.

Обе компании попали под санкции за продолжение ведения бизнеса в России через год после вторжения в Украину , которое, как утверждает Зеленский, напрямую помогало режиму Владимира Путина .

Напомним, что ранее в Украине прекратили сотрудничество с Parimatch "Шахтер", "Днепр-1" и "Черноморец".