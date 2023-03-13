  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси пересмотрит спонсорское соглашение с Parimatch
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси пересмотрит спонсорское соглашение с Parimatch

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Решение СНБО докатилось и до Англии

Челси пересмотрит спонсорское соглашение с Parimatch

фото из свободных источников

Новина українською

Лондонский "Челси" пересмотрит свое спонсорское соглашение с букмекерской контрой Parimatch Tech после того, как стало известно, что контора является одной из двух компаний, связанных с владельцем Тоддом Боэли, которые попали под санкции президента Украины Владимира Зеленского .

Как сообщает Daily Mail, Parimatch и Sportradar AG входят в число 287 компаний из нового санкционного списка, опубликованного президентом Зеленским в прошлую пятницу, и обеим компаниям запрещено заниматься экономической или финансовой деятельностью в Украине в течение следующих 50 лет.

Читайте такжеПариматч сообщил о приостановлении деятельности

У Parimatch трехлетнее спонсорское соглашение с "Челси", в рамках которого их логотип отображается на светодиодных системах на "Стэмфорд Бридж", а президент клуба Тодд Боэли является акционером Sportradar, потратив около 120 миллионов фунтов стерлингов на акции 18 месяцев назад.

Обе компании попали под санкции за продолжение ведения бизнеса в России через год после вторжения в Украину , которое, как утверждает Зеленский, напрямую помогало режиму Владимира Путина .

Напомним, что ранее в Украине прекратили сотрудничество с Parimatch "Шахтер", "Днепр-1" и "Черноморец".

По теме
yellow-arrow
Ротань: Де Дзерби и Артета - одни из лучших тренеров мира
yellow-arrow
Палкин - о выезде Мудрика в Англию во время войны: Шахтер заплатит много налогов, а игрок будет продвигать нашу страну на мировой арене
yellow-arrow
Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) ПариМатч война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде