Экс-игрок сборной Англии: Кто знает, как бы играл Мудрик в Арсенале

Экс-полузащитник сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Реднапп высказался по поводу выбора "Арсенала" в трансферное окно.

"Это отличный трансфер. Слушайте, кто знает, как бы играл Мудрик, если бы перешел в "Арсенал". Многие фанаты были огорчены тем, что клуб не доплатил за Михаила, но команда получила Троссара, уже адаптированного к АПЛ.

Он стал отличным дополнением к команде. Каждый раз, получая мяч, он отдает хороший пас, хотя кажется, что он собирается сделать что-нибудь другое. У него очень высокий уровень, хорошее самообладание при работе с мячом, поэтому сегодня казалось, что у "Арсенала" одного на футболиста больше", – приводит слова Реднаппа Football London.