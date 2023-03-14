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Экс-игрок сборной Англии: Кто знает, как бы играл Мудрик в Арсенале
Джейми Реднапп - о трансфере украинского вингера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-полузащитник сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Реднапп высказался по поводу выбора "Арсенала" в трансферное окно.
"Это отличный трансфер. Слушайте, кто знает, как бы играл Мудрик, если бы перешел в "Арсенал". Многие фанаты были огорчены тем, что клуб не доплатил за Михаила, но команда получила Троссара, уже адаптированного к АПЛ.
Он стал отличным дополнением к команде. Каждый раз, получая мяч, он отдает хороший пас, хотя кажется, что он собирается сделать что-нибудь другое. У него очень высокий уровень, хорошее самообладание при работе с мячом, поэтому сегодня казалось, что у "Арсенала" одного на футболиста больше", – приводит слова Реднаппа Football London.
Напомним, долгое время основным претендентом на 22-летнего Мудрика считался "Арсенал", но в один момент ситуация кардинально изменилась и Михаил оказался в другом лондонском клубе - "Челси", который сумел удовлетворить финансовые запросы "Шахтера"
К слову, в субботу, Мудрик отметился первым результативным действием в составе "Челси" в матче против "Лестера" (3:1).
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