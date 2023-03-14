Стало известно, где Ворскла примет Металлист 1925

Матч 18-го тура УПЛ "Ворскла" – "Металлист 1925" состоится 18 марта на стадионе им. А. Бутовского в Полтаве. Эту информацию предоставляет официальный сайт харьковчан и лиги.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00.

Отметим, что первую домашнюю игру с "Зарей" (2:3) команда Виктора Скрипника провела на стадионе "Ника" в Александрии. Сообщалось, что поле в Полтаве находилось в неудовлетворительном состоянии. Более того, в первом круге полтавчане принимали своих соперников в Закарпатской области на "Минай-Арене".

"Ворскла" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Металлист 1925" идет восьмым.