  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стало известно, где Ворскла примет Металлист 1925
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, где Ворскла примет Металлист 1925

Англия
(1 голосов)

Предыдущий домашний матч полтавчане играли в Александрии

Стало известно, где Ворскла примет Металлист 1925

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Матч 18-го тура УПЛ "Ворскла" – "Металлист 1925" состоится 18 марта на стадионе им. А. Бутовского в Полтаве. Эту информацию предоставляет официальный сайт харьковчан и лиги.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00.

Отметим, что первую домашнюю игру с "Зарей" (2:3) команда Виктора Скрипника провела на стадионе "Ника" в Александрии. Сообщалось, что поле в Полтаве находилось в неудовлетворительном состоянии. Более того, в первом круге полтавчане принимали своих соперников в Закарпатской области на "Минай-Арене".

"Ворскла" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Металлист 1925" идет восьмым.

Читайте такжеСлабый и еще слабее, или НесВАРенная каша. Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ
По теме
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Англии: Кто знает, как бы играл Мудрик в Арсенале
yellow-arrow
Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
yellow-arrow
Клуб Де Дзерби продлил контракт с экс-полузащитником сборной Англии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде